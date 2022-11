Black Friday la călătorii! Până la 600 de euro reducere

Între 11 și 21 noiembrie, se lansează cele mai mari reduceri din acest an, până la 600 euro reducere/pachet de vacanță în destinații exotice.

Campania Black Friday din acest an include 80 de pachete de vacanță care acoperă toate continentele si regiunile: Caraibe, Oceania, Asia, Africa, SUA si Europa. Eturia propune o gamă de vacanțe însoțite de reduceri de până la 600 euro/pachet/persoană. Avem zeci de destinatii incluse în promo Black Friday, inclusiv țări care în timpul pandemiei au fost complet închise, cum ar fi: Filipine, Malaezia sau Singapore. Aceastea pot fi accesate in circuite de grup cu însoțitor, sejururi la plaja, vacanțe combinate oraș și plaja sau croaziere, in functie de modul in care turistii vor sa se bucure de destinatie.

“Dinamica acestui an este cu mult diferită față de cea din 2021, iar dorința de explorare a turistului român ne determină să estimăm o creștere cu 30% a vânzarilor datorată acestei campanii de Black Friday. Începand de vineri, 4 noiembrie, am anunțat campania și observăm o creștere a interesului pentru acest segment de produse. Noi am creat o tradiție și avem clienți care ne sună pentru a cere detalii despre vacanțele de tip Black Friday,“ declară Ana Maria Gherasim, Sales Manager Eturia.

Iată câteva exemple de vacanțe cu prețuri promoționale:un Share a trip Kenya cu safari Tsavo si plaja Diani, la doar 1990 euro, redus de la 2390 euro; un Sejur plaja Miami & Bahamas pentru Revelion la doar 2190 euro, redus cu 560 euro de la 2750 euro, un Circuit de grup Mexic & Guatemala la 4250 euro, redus cu 600 euro de la 4850 euro sau un Revelion in Maldive -Meeru Island Resort & Spa, sejur la pretul de 4790 euro, redus cu 600 euro de la 5390 euro. Preturi valabile in limita locurilor disponibile.

“Reducerile Black Friday de până la 600 euro/pachet reprezintă doar unul dintre avantajele achiziției unui pachet de vacanță. Pe lângă partea financiară, în acest an important pentru client este să îi oferi acces la vacanțele de care are nevoie, în perioadele în care acesta dorește să călătorească, iar noi îi oferim posibilitatea să călătorească într-un interval mare de timp, cu pachete care se prelungesc până în august 2023, inclusiv în perioada Sărbătorilor de Iarnă și a vacanțelor celor mici”, a mai declarat Ana Maria Gherasim, Sales Manager Eturia.

