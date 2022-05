Billie Eilish are sindromul Tourette și îl consideră „epuizant”

Cântăreața a vorbit despre faptul că suferă de sindromul Tourette într-un interviu pe care i l-a acordat lui David Letterman în legătură cu serialul său Netflix, „My Next Guest Needs No Introduction”.

Eilish, care a fost diagnosticată la vârsta de 11 ani cu această tulburare neurologică, care poate provoca vocalize incontrolabile și nedorite și/sau mișcări repetitive, a spus că oamenii înțeleg uneori greșit ce se întâmplă.

„Cel mai frecvent mod în care reacționează oamenii este că râd pentru că ei cred că încerc să fiu amuzantă”, a spus ea. „Și întotdeauna m[ simt incredibil de jignită de asta”.

Câștigătoarea premiului Grammy în vârstă de 20 de ani a spus că alți artiști au recunoscut că au sindromul Tourette, dar a precizat că „nu îi va da în vileag pentru că nu vor să vorbească despre asta”. Ea a spus că, în timp ce unele dintre ticurile ei au dispărut, încă mai are unele subtile.

„Sunt lucruri pe care nu le-ai observa niciodată dacă ai purta o conversație cu mine”, a spus Eilish. „Dar pentru mine sunt foarte obositoare”.

Eilish a spus că este fericită să vorbească despre asta, deoarece totul este „interesant” pentru ea. Ea a mai spus că nu are ticuri în timp ce cântă. „Când mă mișc, nici măcar nu am ticuri”, a spus ea.

