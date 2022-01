5 tipuri de jocuri de noroc din mediul online

Jocurile de noroc au însoțit omenirea de-a lungul istoriei, ca mijloace de distracție universale. Chiar dacă jocurile erau diferite în funcție de regiune sau clasă socială. Inițial, gamblingul era asociat saloanelor și altor locuri destinate socializării. Cu timpul, oamenii au înțeles că au nevoie de spații speciale pentru această activitate, dacă vor să se bucure pe deplin. Așa au apărut cazinourile, mai întâi în Veneția, apoi și în restul Europei și al lumii. Pe măsură ce gamblingul s-a transformat într-o industrie, au apărut orașe care se bazează pe aceasta. Las Vegas, Reno și Macao prosperă și în prezent, în ciuda dezvoltării cazinourilor online. Viitorul aparține însă gamblingului pe internet. De acea, te invităm să descoperi 5 tipuri de jocuri de noroc online.

1. Jocuri de noroc live

Cei care apreciază experiența gamblingului într-un cazinou real apreciază acest tip de jocuri de noroc online. Interacționezi live cu un dealer real, care are același rol ca într-un cazino fizic. Ceilalți participanți, dacă există, sunt conectați și ei în același timp. Nu interacționezi însă cu ei, ci doar cu dealerul. Poți juca poker, ruletă, baccarat, blackjack, etc. O altă diferență constă și în limitarea importanței pe care o are controlul emoțional. Trebuie să fii stăpân doar pe deciziile legate de joc, nu și pe modul în care te prezinți celorlalți. Absența interacțiunii dintre participanți face ca celebra „poker face” să fie inutilă.

2. Blackjack

Blackjackul online se aseamănă mult cu cel jucat în cazinourile fizice. Regulile sunt aceleași și se învață rapid. Totuși, pentru a câștiga, trebuie să ții cont de probabilități și să-ți construiești o strategie corespunzătoare. Reține însă că strategii ca numărarea cărților nu funcționează în acest caz, pentru că pachetul este generat la fiecare mână. Mizele sunt adaptabile și experiența plăcută, mai ales că jocul se derulează rapid.

3. Ruleta

Ruleta este un clasic al cazinourilor, care se bucură de succes și în mediul online. Nu este un joc complicat, dar are numeroase opțiuni de pariere, printre care:

● Număr exact

● Par-impar

● Interval

● Culoare

● Numere adiacente

Spre deosebire de cea din cazinourile fizice, ruleta online funcționează pe baza unui software, care are și un generator de numere aleatorii. Acesta determină rezultatul rotirilor.

4. Loterii

Loteriile sunt jocuri care se bazează exclusiv pe noroc. Avantajul lor constă în simplitate și rapiditate. Alegi un număr sau mai multe și aștepți să vezi dacă este extras. Există mai multe tipuri de astfel de jocuri, iar cele mai multe poartă denumirea de keno. Fiecare are propria serie de numere și anumite opțiuni. Și extragerile variază. Unele au extrageri zilnice, în timp ce altele au și extrageri la fiecare oră. Șansele de câștig și valoarea câștigului diferă, în funcție de câte numere alegi. Dacă alegi mai multe, ai șanse mai mari, dar potul este mai mic.

5. Sloturi

Sloturile, cunoscute și ca păcănele, sunt jocuri care au la bază inteligența artificială. Sloturile online au mare succes, pentru că sunt diverse și distractive. Există numeroase teme și posibilități de câștig, iar fiecare joc are o altă mecanică. Păcănelele clasice păstrează tradiția simbolurilor cu fructe și pietre prețioase, dispuse pe 1-3 linii de joc. Păcănelele progresive, în schimb, au runde suplimentare, câștiguri progresive și minijocuri care le transformă în adevărate experiențe de divertisment. Sloturile diferă și în funcție de producător, astfel că jocurile Pragmatic Play au alte caracteristici față de cele ale concurenților.

Jocurile de noroc online sunt îndeajuns de diverse pentru a-ți asigura distracție intensă. Păstrează însă o atitudine responsabilă. Gamblingul este doar un hobby, așa că nu pierde mult timp jucând și limitează bugetul.

