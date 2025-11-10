Zona euro se pregătește pentru cea mai mare remaniere a conducerii BCE din ultimul deceniu

Banca Centrală Europeană (BCE) se află în pragul unei remanieri fără precedent a conducerii sale, un proces care va decide cine îi va succede Christinei Lagarde, scrie Financial Times.

Până la sfârșitul anului 2027, patru dintre cele șase poziții-cheie din Comitetul Executiv al BCE vor deveni vacante. Primul care va părăsi instituția este vicepreședintele Luis de Guindos, al cărui mandat expiră în luna mai.

În 2027 vor urma însă funcțiile cele mai influente: președinția Christinei Lagarde, postul de economist-șef ocupat de Philip Lane și Isabel Schnabel, generând o competiție intensă între capitalele zonei euro pentru controlul politicii monetare.

Impact global și sincronizare cu SUA

Succesiunea lui De Guindos va iniția o reacție în lanț care ar putea modela direcția economică a Europei pentru următorul deceniu.

Contextul devine și mai important deoarece remanierea BCE va coincide cu înlocuirea conducerii Rezervei Federale a SUA, mandatul președintelui Fed, Jay Powell, expirând și el în luna mai.

Această sincronizare transformă 2025 într-un moment critic pentru ordinea financiară globală, cu cele mai influente două bănci centrale ale lumii aflate simultan în tranziție.

Procedura de înlocuire a lui De Guindos demarează

Surse apropiate procesului afirmă că BCE urmează să solicite oficial Comisiei Europene demararea procedurii de înlocuire a lui De Guindos, iar discuțiile între miniștrii de finanțe din zona euro vor începe chiar săptămâna aceasta.

Conducerea BCE nu vine doar cu prestigiu, ci și cu beneficii financiare considerabile. Președintele instituției încasează 466.000 de euro anual, la care se adaugă venituri suplimentare în șase cifre pentru participarea în Consiliul Băncii Reglementelor Internaționale.