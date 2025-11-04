New York-ul își alege marți noul primar, într-un scrutin esențial pentru direcția viitoare a Partidului Democrat. Favoritul sondajelor este Zohran Mamdani, un politician de 34 de ani, de origine indiană, născut în Uganda, membru al aripii socialiste a democraților și un oponent declarat al președintelui Donald Trump.

Mamdani, care se autodescrie drept socialist democratic, a reușit să atragă sprijinul alegătorilor tineri și progresiști, dar a stârnit îngrijorare în rândul democraților moderați, care se tem că o orientare prea puternică spre stânga ar putea dăuna partidului.

Votul are loc între 06:00 și 21:00, ora locală (13:00–04:00 ora României), iar potrivit profesorului Lincoln Mitchell, de la Universitatea Columbia, se așteaptă o participare ridicată la un scrutin „foarte disputat”.

Mamdani conduce în sondaje

Sondajele din ultimele luni îl dau câștigător pe Mamdani, cu un avans cuprins între 4,5 și 16 puncte procentuale față de principalul său adversar, fostul guvernator Andrew Cuomo, care candidează ca independent după ce a pierdut primarele democrate.

Republicanul Curtis Sliwa rămâne în cursă, refuzând să se retragă în favoarea lui Cuomo, deși împărtășește o parte din pozițiile acestuia privind mediul de afaceri și securitatea.

Interesul alegătorilor este în creștere: peste 735.000 de persoane au votat anticipat, de patru ori mai multe decât în 2021.

Analistul John Kane, de la Universitatea din New York, consideră că această participare poate fi „un semn al unui entuziasm puternic pentru un candidat sau al unei îngrijorări privind rezultatul”.

Trump atacă dur: „Aş alege întotdeauna democratul rău”

Președintele Donald Trump, originar din New York, s-a implicat activ în campanie, criticând constant candidatura lui Mamdani. Într-un interviu pentru CBS, el a declarat:

„Dacă ar trebui să aleg între un democrat rău (Andrew Cuomo – n.r.) şi un comunist (Zohran Mamdani – n.r.), aş alege întotdeauna democratul rău.”

Luni, în ajunul votului, Trump și-a reafirmat sprijinul pentru Cuomo și a avertizat că ar putea reduce fondurile federale pentru oraș dacă Mamdani va câștiga.

„Dacă candidatul comunist Zohran Mamdani câştigă alegerile pentru primăria oraşului New York, este foarte puţin probabil să contribui cu fonduri federale, altele decât minimul necesar, pentru prima mea casă iubită”, a spus Trump pe platforma sa Truth Social.

Miza financiară: 7,4 miliarde de dolari pentru New York

Conform unui raport al Controlorului Financiar al Statului New York, orașul primește 7,4 miliarde de dolari anual de la guvernul federal, adică circa 6,4% din bugetul său total.

Amenințările lui Trump vizează aceste fonduri, pe care a spus că le-ar putea tăia invocând divergențe legate de politicile climatice, drepturile persoanelor transgender, manifestațiile pro-palestiniene și programele de diversitate.

