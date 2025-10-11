Volodimir Zelenski a vorbit la telefon cu Donald Trump imediat după un atac masiv rusesc

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avut o convorbire telefonică cu președintele Donald Trump, sâmbătă, la scurt timp după un atac rusesc major care a provocat pene de curent în Ucraina.

Conversația a avut loc după un atac masiv cu drone și rachete rusești, de vineri, care a provocat întreruperi de curent în Kiev și în alte regiuni ale Ucrainei.

„L-am informat pe președintele Trump despre atacurile Rusiei asupra sistemului nostru energetic și apreciez disponibilitatea sa de a ne sprijini”, a declarat Zelenski pe X, lăudând discuția ca fiind „foarte pozitivă și productivă”.

Președintele ucrainean a declarat că cei doi au discutat „acorduri concrete” privind consolidarea apărării aeriene a Ucrainei, potrivit The Kyiv Independent.

Luna trecută, administrația Trump a aprobat primul pachet de sprijin militar pentru Ucraina în cadrul Listei de cerințe prioritare ale Ucrainei (PURL) finanțată de NATO.

Zelenski l-a lăudat, de asemenea, pe Trump pentru eforturile sale de pace în Orientul Mijlociu, după ce SUA a negociat un armistițiu între Israel și Hamas în Gaza.

„Dacă un război poate fi oprit într-o regiune, atunci cu siguranță și alte războaie pot fi oprite, inclusiv războiul rus”, a spus Zelenski, îndemnând Moscova să se angajeze „în diplomație reală”.

Știrea inițială

Președintele Volodimir Zelenski a avut o discuție telefonică cu președintele american Donald Trump, a anunțat sâmbătă consilierul prezidențial Andriy Yermak.

Yermak nu a dat alte detalii despre temele abordate în cadrul conversației dintre cei doi președinți.

Discuția a avut loc la o zi după un atac amplu cu drone și rachete lansat de Rusia, vineri, un atac care a provocat pene de curent în Kiev și în mai multe regiuni ale Ucrainei.

Cei doi lideri s-au întâlnit anterior la Adunarea Generală a ONU, desfășurată la New York pe 23 septembrie. După acea întâlnire, Donald Trump a declarat că „Ucraina este capabilă să elibereze întreg teritoriul său într-o schimbare retorică neașteptată.”

