Zelenski a pledat pentru un sistem colectiv de apărare aeriană și a cerut partenerilor occidentali să adopte sancțiuni economice mai dure și tarife vamale împotriva Moscovei

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a reacționat ferm, după ce o dronă rusească a pătruns în spațiul aerian al României, în timpul atacurilor de la Dunăre. Liderul de la Kiev a subliniat, într-o postare pe X, că asemenea incidente nu pot fi considerate accidente.

„Armata rusă știe exact unde își trimite dronele și cât timp pot rămâne în aer. Rutele lor sunt planificate în detaliu. Nu este o eroare sau o inițiativă locală, ci o strategie de extindere a războiului”, a scris Zelenski.

Potrivit acestuia, drona a traversat aproximativ 10 kilometri în interiorul teritoriului românesc și a zburat timp de aproape 50 de minute în spațiul NATO. În aceeași zi, Polonia a ridicat avioane de luptă și a luat măsuri suplimentare de securitate, ca reacție la atacurile rusești cu drone asupra Ucrainei.

Șeful statului ucrainean a mai precizat că dronele au fost detectate pe parcursul întregii zile în mai multe regiuni ale Ucrainei, inclusiv în nord, la granița cu Belarus, existând suspiciuni că spațiul aerian belarus ar fi fost folosit pentru lansarea unor atacuri.

Zelenski a avertizat că Rusia acționează gradual, „în pași mici care duc la pierderi mari”, și a cerut partenerilor occidentali să adopte sancțiuni economice mai dure și tarife vamale împotriva Moscovei. De asemenea, el a pledat pentru un sistem colectiv de apărare aeriană.

„Nu există amenințări minore, atunci când vine vorba de o putere militară obișnuită să distrugă independența altora. Acțiunile trebuie să fie preventive. Rusia trebuie să simtă consecințele”, a concluzionat președintele Ucrainei.

