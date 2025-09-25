Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat joi că este dispus să se retragă din funcție după încheierea războiului cu Rusia, transmite Reuters.

‘Obiectivul meu e să închei războiul’, nu candidatura în continuare, a afirmat Zelenski, conform portalului de știri online Axios, preluat de Reuters.

Președintele ucrainean a acordat acest interviu la New York, chiar înainte să plece de la Adunarea Generală a ONU pentru a se întoarce la Kiev.

Întrebat în cadrul discuției dacă ar accepta să organizeze alegeri în cazul în care s-ar ajunge la un acord de încetare a focului pentru câteva luni, el a răspuns „Da”.

Zelenski a explicat că i-a transmis lui Donald Trump, în timpul întâlnirii de marți, că, în cazul unui astfel de acord, „putem folosi această perioadă de timp, iar eu pot transmite acest semnal parlamentului”.

Tot el a recunoscut că oamenii ar putea dori „un lider cu un nou mandat” pentru a lua deciziile majore necesare pentru o pace de lungă durată.

Zelenski, ales președinte în 2019



Volodimir Zelenski a fost ales în funcția de președinte al Ucrainei, cu o victorie categorică, în anul 2019.

Dacă războiul nu ar fi existat, mandatul său de cinci ani ar fi urmat să se încheie în mai 2024.

Popularitatea sa a urcat până la aproximativ 90% în primele luni de conflict, scrie Axios.

Donald Trump a susținut în mod eronat, în februarie, că sprijinul pentru Zelenski a scăzut la 4%, însă cele mai noi sondaje arată că încă depășește 60%.

În iulie, Volodimir Zelenski s-a confruntat cu primele proteste interne majore de la începutul războiului. Parlamentarii apropiați de el au încercat să reducă puterile agențiilor anti-corupție independente.

