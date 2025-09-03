Zelenski afirmă că speră să discute curând cu Trump despre sancțiunile împotriva Rusiei

De către

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că speră să poarte joi o discuție cu Donald Trump referitoare la sancțiunile împotriva Rusiei, scrie AFP.

Zelenski a precizat că se așteaptă la o „conversație deschisă și pragmatică” cu fostul președinte american, având în vedere rolul crucial al Statelor Unite în sprijinirea Kievului și în menținerea unității occidentale față de Moscova.

CITEȘTE ȘI – Analiză. Atacurile cu drone rusești asupra Ucrainei au scăzut în luna august

Discuția ar putea reprezenta un test al relațiilor dintre Ucraina și echipa lui Trump, în condițiile în care acesta și-a exprimat în trecut poziții ambigue cu privire la sprijinul militar și financiar pentru Kiev.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.