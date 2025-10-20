Tot mai mulți români pleacă în străinătate, iar dorința de întoarcere scade dramatic. Specialiștii avertizează: fenomenul afectează grav piața muncii și echilibrul social

România se află în pragul unei crize demografice fără precedent, după ce, în ultimii doi ani, tot mai mulți români au ales să părăsească țara definitiv, în timp ce numărul celor care revin acasă scade abrupt.

Dacă în 2022 România înregistra un câștig net de peste 6.400 de persoane, cu 54.839 de imigranți și 48.438 de emigranți, tendința s-a inversat radical în anii următori.

În 2023, doar 29.830 de români s-au întors, în timp ce 48.600 au plecat. Iar în 2024, situația s-a agravat: 51.062 de persoane au emigrat, față de doar 28.431 care s-au întors, ceea ce înseamnă o pierdere netă de peste 22.700 de oameni, arată datele analizate de profit.ro.

Țările care atrag cei mai mulți români

Destinațiile preferate rămân Italia, Germania și Spania, care continuă să fie principalele opțiuni pentru românii care aleg Europa de Vest. Acestea sunt urmate de Austria și Franța, în timp ce, în afara Uniunii Europene, cei mai mulți se îndreaptă către Canada, Statele Unite și Elveția.

Un detaliu important este faptul că Marea Britanie – una dintre cele mai populare destinații de emigrare din ultimul deceniu – nu mai este contabilizată separat de Institutul Național de Statistică, fiind inclusă în categoria „alte țări”.

Această categorie reprezintă peste o treime din totalul emigrărilor din 2024.

Cine pleacă: românii activi, cu experiență și calificăr

Un semnal de alarmă vine din structura de vârstă a emigranților. Emigrarea nu mai este un fenomen dominat de tineri, ci implică tot mai mult persoane aflate în plină maturitate profesională, cu experiență și competențe importante.

În 2024, cei mai mulți emigranți aveau între 35 și 39 de ani – reprezentând peste 12% din total. Alte segmente semnificative sunt 30–34 de ani (8,1%), 25–29 de ani (7,4%) și 20–24 de ani (6,6%).

În total, aproape un sfert dintre cei plecați au sub 35 de ani, iar categoria de vârstă 40–44 de ani reprezintă aproape 10% din total.

O tendință îngrijorătoare

Experții avertizează că, dacă acest trend se menține, România va continua să piardă forță de muncă calificată, cu efecte directe asupra economiei, sistemului social și perspectivelor de dezvoltare.

