Zăpada căzută în ultima perioadă are un impact pozitiv asupra agriculturii din România, contribuind semnificativ la creșterea producției de grâu și rapiță.

Fermierii estimează că producțiile vor fi mai mari decât cele prognozate inițial, iar rezervele de apă acumulate în sol vor asigura un început optim pentru culturile de porumb și floarea-soarelui.

„Această zăpadă a adus un adaos de maximum 500 kg/hectar la grâu. Adică, dacă noi estimam o producţie de 4 tone/hectar cu apa pe care o aveam, acum estimăm 4,5 tone/hectar“, a declarat pentru Ziarul Financiar Mădălin Iulian Cîrtoc, managerul companiei Agro Mady Arenda din Costeşti, județul Argeș.

Deși zăpada a adus un aport de apă în sol, fermierii mai așteaptă încă 100 de litri de apă pentru a avea un an bun. „La noi, la Costeşti, rezerva de apă din sol e de 280 de litri, iar pentru un an normal e nevoie de 380-400 de litri. Ne mai trebuie 100 de litri în martie pentru a fi un an bun“, a adăugat acesta.

Impactul economic al zăpezii asupra recoltei

Diferența de producție adusă de zăpadă, care crește randamentul grâului de la 4 la 4,5 tone/hectar, va adăuga aproximativ 10 milioane de tone la recolta anuală de grâu. Această creștere va aduce un plus de un milion de tone, ceea ce reprezintă o valoare estimată de 200 milioane de euro.

În plus, stratul de zăpadă va ajuta și la protejarea culturilor de ger, având un impact benefic asupra întregii agriculturi din România.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.