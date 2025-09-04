Schimbul de replici, tradus din chineză și rusă, a fost difuzat accidental, în direct, pe televiziunea de stat chineză

O conversație neașteptată dintre președintele Chinei, Xi Jinping, și omologul său rus, Vladimir Putin, a fost captată de un microfon deschis în timpul paradei militare de la Beijing, scrie BBC. Cei doi lideri au discutat despre progresele biotehnologiei și despre posibilitatea ca transplanturile de organe să devină cheia unei vieți mult prelungite, chiar a unei ipotetice „nemuriri”.

Schimbul de replici, tradus din chineză și rusă, a fost difuzat accidental în direct pe televiziunea de stat chineză. Putin a sugerat că „înlocuirea continuă a organelor umane ar putea permite oamenilor să trăiască mai mult și să pară mai tineri”, în timp ce Xi a completat, prin traducător: „În acest secol, există șansa ca oamenii să atingă vârsta de 150 de ani”.

Ulterior, Putin a revenit asupra ideii într-o declarație către presa rusă, citată de agenția Tass, afirmând că „metodele medicale moderne, inclusiv intervențiile chirurgicale de înlocuire a organelor, deschid perspective pentru o creștere semnificativă a speranței de viață”.

Momentul a atras atenția nu doar prin temă, ci și prin context: Xi, Putin și liderul nord-coreean Kim Jong Un au apărut împreună, pentru prima dată în public, traversând Piața Tiananmen în cadrul paradei ce marca 80 de ani de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial. Prezența lor comună, alături de alți lideri din Iran, Pakistan, Vietnam și Zimbabwe, a fost interpretată ca un mesaj politic către Occident.

Xi a folosit evenimentul pentru a prezenta o demonstrație de forță militară, cu rachete capabile să lovească oriunde în lume, și a declarat că omenirea se află „în fața unei alegeri între pace și război”.

De cealaltă parte, președintele american Donald Trump a reacționat imediat, acuzându-i pe Xi, Putin și Kim că ar „conspira împotriva Statelor Unite”. Într-o postare pe Truth Social, acesta a scris ironic: „Vă rog să le transmiteți cele mai calde salutări lui Vladimir Putin și lui Kim Jong Un, în timp ce conspirați împotriva SUA”.

