Xi Jinping a discutat telefonic cu Donald Trump, anunță presa de stat chineză

Liderul chinez Xi Jinping și președintele american Donald Trump au discutat luni, printr-o convorbire telefonică, despre cooperarea bilaterală și situația din Taiwan, a relatat presa oficială de la Beijing, scrie AFP.

Potrivit agenției Xinhua, Xi i-a spus lui Trump că cele două țări ar trebui să „mențină ritmul relațiilor” în urma întâlnirii de luna trecută din Coreea de Sud, unde cei doi lideri au căutat să calmeze tensiunile generate de războiul comercial dintre cele mai mari două economii ale lumii.

În privința Taiwanului, Xi a subliniat că „revenirea insulei sub China reprezintă o componentă importantă” a ordinii mondiale, conform postului de stat CCTV.

China revendică Taiwanul democratic ca parte a teritoriului său și a amenințat că ar putea folosi forța pentru a aduce insula autoguvernată sub controlul său. Tensiunile au crescut recent după declarațiile prim-ministrului japonez Sanae Takaichi, care a sugerat că Tokyo ar putea interveni militar în cazul unui atac asupra Taiwanului.

Deși Statele Unite nu recunosc oficial suveranitatea Taiwanului, Washington rămâne cel mai important partener și furnizor de armament al insulei. Oficialul de top al diplomației taiwaneze, Lin Chia-lung, a declarat luna aceasta că există îngrijorări ca viitoarele discuții Trump–Xi „să sacrifice interesele Taiwanului”. „Trebuie să fim precauți, dar nu excesiv de îngrijorați, deoarece vătămarea Taiwanului ar putea afecta și interesele SUA”, a spus Lin.

CITEȘTE ȘI – Geneva devine scena negocierilor pentru noul plan american de pace în Ucraina

Trump și Xi s-au întâlnit pentru prima dată din 2019, la sfârșitul lunii octombrie, pentru discuții comerciale extrem de monitorizate, în contextul tensiunilor care au vizat totul, de la minerale rare și soia până la taxe portuare, afectând piețele și lanțurile de aprovizionare.

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat că Washingtonul speră să finalizeze un acord cu Beijingul privind aprovizionarea cu minerale rare până de Ziua Recunoștinței, care cade joi. În cadrul întâlnirii din octombrie, China a acceptat să suspende pentru un an anumite restricții la exportul mineralelor critice. China are o poziție dominantă în exploatarea și prelucrarea mineralelor rare, esențiale pentru componente electronice sofisticate utilizate în industrii precum auto, electronică și apărare.

În schimbul acestui acord, Statele Unite vor reduce tarifele pentru produsele chinezești, iar Beijingul va cumpăra cel puțin 12 milioane de tone de soia americană până la sfârșitul acestui an și 25 de milioane de tone în 2026.

Potrivit lui Xinhua, Xi i-a spus lui Trump că întâlnirea „de succes” din Coreea de Sud „a ajutat la calibrarea direcției și a insuflat un impuls pentru mersul stabil înainte al relațiilor dintre China și SUA”. De asemenea, liderul chinez a adăugat că, de la întâlnire, relațiile bilaterale „au rămas stabile și au continuat să se îmbunătățească, ceea ce a fost bine primit atât de cele două țări, cât și de comunitatea internațională”.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.