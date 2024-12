Will Smith, viața și cariera actorului

Will Smith, cunoscut pentru carisma sa și pentru succesul pe care l-a avut în filme de acțiune, a ajuns să fie unul dintre cei mai bine plătiți actori de la Hollywood.

Despre Will Smith

De-a lungul carierei sale, a fost considerat mai mult o „vedetă de cinema” decât un actor, iar acest statut i-a adus numeroase oferte din partea producătorilor care voiau să profite de popularitatea sa globală. Filmele precum Bad Boys, Independence Day, Men in Black și Enemy of the State l-au consacrat ca fiind una dintre cele mai mari vedete ale industriei, dar succesul său nu a fost întotdeauna constant, notează Faroutmagazine.co.uk.

La începutul mileniului, deși era un superstar, Will Smith nu avusese încă un rol principal într-un film dramatic, iar carierele actorilor ajung uneori să ajungă într-un punct în care este necesar un schimb de direcție pentru a evolua.

CITEȘTE ȘI – Denzel Washington, celebrul actor premiat cu Oscar, a fost botezat

Aceasta a fost și decizia lui Smith, care a ales să încerce un rol mai serios în Ali, regizat de Michael Mann, performanța sa fiind apreciată cu o primă nominalizare la Premiile Oscar. După succesul acestui proiect, Smith a continuat să joace în filme de amploare, dar a revenit și în zona dramelor cu The Pursuit of Happyness, pentru care a obținut o a doua nominalizare la Oscar.

Smith a recunoscut că succesul său nu a venit doar din talentul său natural, ci și dintr-o muncă enormă de pregătire și practică. El a spus că se consideră un „talent mediu” și că ceea ce îl diferențiază este obsesia sa pentru a fi pregătit.

Aceasta a fost o lecție pe care i-au predat-o regizorii Gabriele Muccino și Michael Mann, care au reușit să îl „dezvăluie” dincolo de trucurile sale obișnuite, cum ar fi glumele sau gesturile care aveau rolul de a stârni emoții în public. Muccino, de exemplu, i-a spus lui Smith să nu „pozeze” pentru cameră și să își exprime durerea într-un mod sincer, fără artificii.

Aceasta abordare i-a permis lui Smith să își îmbunătățească performanțele și să ajungă la nivelul de excelență care i-a adus aprecieri din partea criticilor și o nouă apreciere din partea publicului.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!