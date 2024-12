Denzel Washington, celebrul actor premiat cu Oscar, a fost botezat și a primit licența de preot în cadrul unei ceremonii speciale la Kelly Temple Church of God in Christ din Harlem, New York, pe 21 decembrie.

Denzel Washington, celebrul actor premiat cu Oscar, a fost botezat

La vârsta de 69 de ani, cu doar câteva zile înainte de a împlini 70, actorul a luat această decizie spirituală importantă, mărturisind că a durat mult timp până să ajungă aici, dar acum este pregătit să își dedice viața credinței, scrie People.

CITEȘTE ȘI – Denzel Washington a dezvăluit că se gândește să se retragă în următorii ani

Ceremonia a fost transmisă live pe Facebook de către „First Jurisdiction Church of God in Christ Eastern New York”. Îmbrăcat simplu, în tricou gri și pantaloni sport negri, Denzel Washington a împărtășit cu congregația emoțiile sale despre acest nou început.

Dacă (n.r. Dumnezeu) a putut face asta pentru mine, nu există nimic ce nu poate face pentru voi, a spus actorul, încurajându-i pe cei prezenți să își urmeze propriile călătorii spirituale.

Soția sa, Pauletta Washington, a fost alături de el la acest moment important, exprimându-și mândria și emoțiile privind transformarea soțului său.

Sunt foarte mândră de tine. Ești capul familiei noastre și ai fost un exemplu extraordinar pentru copiii noștri, care acum sunt adulți și înțeleg diferența între bine și rău datorită noastră, a declarat Pauletta cu lacrimi în ochi.

După ceremonie, care a inclus imersia în apă pentru botez, Denzel Washington a primit un certificat de botez și licența de preot.

Acest pas marchează o etapă profundă în viața actorului, care a vorbit recent despre cât de neobișnuit este ca religia să fie un subiect deschis la Hollywood.

Într-un eseu publicat în „Esquire” pe 19 noiembrie, Denzel a rememorat prima sa experiență spirituală profundă la o biserică penticostală din Los Angeles, vizită sugerată de regizorul Robert Townsend. El a descris acea zi ca fiind „cel mai mare moment din viața mea.”

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, X, Facebook și Youtube.