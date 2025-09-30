WhatsApp pentru iOS primește suport pentru Live Photos

Meta a confirmat oficial că WhatsApp pentru iOS oferă acum suport pentru Live Photos, o funcție care permite utilizatorilor să trimită și să primească imagini animate cu sunet, similare celor din galeria foto a iPhone-ului. Anunțul a venit printr-o postare în Newsroom-ul companiei, unde au fost prezentate mai multe noutăți lansate în ultimele luni pe aplicație.

Cum funcționează Live Photos pe WhatsApp

Atunci când un utilizator trimite sau primește o Live Photo, aceasta se animă pentru câteva clipe, exact ca în albumul foto al iOS. În colțul din stânga sus apare un indicator dedicat, care, odată apăsat, redă și sunetul surprins la momentul capturii.

Meta precizează însă că funcționalitatea este încă în proces de extindere graduală, ceea ce înseamnă că unii utilizatori de iPhone pot momentan doar să primească Live Photos, dar nu să le trimită.

Alte noutăți introduse recent pe WhatsApp

În aceeași postare, Meta a prezentat și alte funcții menite să îmbunătățească experiența de utilizare:

Motion Photos pe Android – echivalentul Live Photos pentru dispozitivele cu Android.

– echivalentul Live Photos pentru dispozitivele cu Android. Teme de chat personalizabile cu Meta AI – utilizatorii pot crea teme noi cu ajutorul inteligenței artificiale.

– utilizatorii pot crea teme noi cu ajutorul inteligenței artificiale. Pachete noi de stickere – precum Fearless Bird sau Vacation, pentru conversații mai expresive.

– precum Fearless Bird sau Vacation, pentru conversații mai expresive. Căutare mai ușoară în grupuri – acum e suficient să cauți un contact din grup pentru a-l identifica mai rapid.

– acum e suficient să cauți un contact din grup pentru a-l identifica mai rapid. Scanarea documentelor pe Android – funcție până acum disponibilă doar pe iOS.

– funcție până acum disponibilă doar pe iOS. Fundaluri generate de AI pentru apeluri video și conținut media – utilizatorii pot crea decoruri unice în timpul apelurilor sau când trimit poze și videoclipuri.

