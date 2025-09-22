Cea mai mare parte a misiunilor, peste 80%, a vizat acordarea de prim ajutor, peste 3.500 de persoane beneficiind de sprijinul echipajelor SMURD

Pompierii și echipajele SMURD au avut un sfârșit de săptămână extrem de solicitant, gestionând aproape 4.500 de situații de urgență la nivel național, potrivit datelor prezentate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).

Cea mai mare parte a misiunilor, peste 80%, a vizat acordarea de prim-ajutor, peste 3.500 de persoane beneficiind de sprijinul echipajelor SMURD. În același timp, pompierii au intervenit pentru stingerea a 357 de incendii și pentru limitarea pagubelor provocate de acestea.

În paralel, au fost înregistrate 563 de intervenții diverse, de la salvarea de persoane și animale aflate în pericol, la misiuni CBRN și alte situații critice. În 15 cazuri, echipajele au acționat pentru extragerea victimelor din mașini implicate în accidente rutiere, iar 16 persoane aflate în stare gravă au fost salvate, datorită reacției rapide a salvatorilor.

Pe linia protecției populației, în weekend au fost transmise 25 de mesaje RO-ALERT, cele mai multe avertizând asupra prezenței urșilor în mai multe localități din țară.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube