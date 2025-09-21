În Capitală, locuitorii se vor bucura de o zi liniștită, cu cer senin și temperaturi maxime de 28–29 de grade

Duminica aduce o atmosferă ideală pentru plimbări, ieșiri la terasă sau picnicuri în aer liber. Meteorologii anunță cer mai mult senin și vânt slab până la moderat, cu valori termice plăcut ridicate. Minimele vor coborî la 4 grade în depresiunile din estul Transilvaniei, dar în rest se vor situa între 9 și 19 grade. Izolat, în special în Transilvania, Maramureș și Moldova, își va face apariția ceața.

În Capitală, locuitorii se vor bucura de o zi liniștită, cu cer senin și temperaturi maxime de 28–29 de grade, minimele urmând să coboare la 11–14 grade, cu șanse de ceață în zorii zilei.

La nivel național, vestul și sudul vor resimți un plus de căldură, cu maxime ce pot atinge 32 de grade în Banat și Oltenia de sud-vest, în timp ce litoralul va avea valori mai temperate, de aproximativ 22 de grade. În Banat și pe crestele montane, rafalele de vânt pot ajunge la 45–55 km/h.

Luni și marți, vremea va continua să fie mai caldă, decât ar fi normal pentru sfârșit de septembrie. Cerul va rămâne predominant senin, iar maximele se vor menține între 22 și 32 de grade, cu intensificări ale vântului la munte și în Banat. În depresiunile Carpaților Orientali sunt posibile nopți reci, chiar cu un grad și brumă izolat, contrastând cu 19 grade în zonele deluroase din vest.

Bucureștiul va păstra aceeași tendință: cer senin, temperaturi maxime de 26–28 de grade, minime între 11 și 14 grade și condiții de ceață, în special, dimineața și noaptea.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube