Colaps fără precedent al vaccinărilor pentru copii și adolescenți în Argentina: experții trag semnale de alarmă

Argentina, considerată până recent un lider în America Latină în materie de vaccinare a copiilor și adolescenților, se confruntă cu o scădere dramatică a acoperirii imunizărilor, potrivit unei analize realizate de Societatea Pediatrică Argentineană (SAP). Studiul, bazat pe datele Ministerului Sănătății, arată că în 2024 mai puțin de jumătate dintre copiii de cinci și șase ani au primit dozele esențiale de vaccin, mult sub pragul de 95% necesar pentru atingerea imunității colective.

Cifrele marchează o întoarcere dramatică pentru o țară care era recunoscută pentru unul dintre cele mai solide sisteme de vaccinare din regiune. În timp ce acoperirea a început să scadă treptat încă din 2015, specialiștii spun că ritmul și amploarea declinului din 2024 sunt fără precedent, fiind agravat de politica de austeritate a guvernului Javier Milei, care a redus bugetul sănătății și a afectat rețelele de prevenție care susțineau anterior succesul campaniilor de vaccinare.

Conform analizei SAP, doar 46% dintre copiii de cinci ani au primit vaccinul MMR (rujeolă, oreion și rubeolă) în 2024, comparativ cu aproximativ 90% între 2015 și 2019. Procentul copiilor care au primit rapelul pentru poliomielită a scăzut de la 88% la 47%, iar vaccinul împotriva tusei convulsive, difteriei și tetanosului a ajuns la 46%.

Ne confruntăm cu un scenariu de fragilitate imunologică colectivă. Aceste cifre nu pun în pericol doar imunitatea individuală, ci și sănătatea publică în ansamblu, avertizează Dr. Alejandra Gaiano, specialist în boli infecțioase pediatrice la SAP.

Situația este și mai îngrijorătoare la copiii sub 18 luni, SAP estimând că peste 115.000 de sugari nu au finalizat schemele de vaccinare necesare pentru protecția împotriva difteriei, hepatitei B, poliomielitei și tusei convulsive. Experții menționează că mai puțin de 70% dintre copii au primit vaccinurile obligatorii.

Principalele cauze ale declinului sunt barierele de acces la servicii medicale, agravate de criza economică profundă și de reducerile drastice din bugetul de sănătate, care a scăzut cu 48% în termeni reali după preluarea mandatului de către Milei în decembrie 2023. Reducerea orelor de funcționare a clinicilor, diminuarea campaniilor media și restrângerea activităților de informare și vaccinare în școli au contribuit semnificativ la această situație.

Pe fondul scăderii acoperirii, Argentina a raportat deja creșteri ale cazurilor de hepatită A și rujeolă, iar tusea convulsivă s-a intensificat – numărul de cazuri este de trei ori mai mare în 2025 comparativ cu anul precedent, cinci copii pierzându-și viața, conform SAP.

Specialiștii trag un semnal de alarmă: dacă trendul nu se inversează, există riscul reaparției bolilor considerate eliminate, punând sănătatea publică în pericol.

