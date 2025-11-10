Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță temperaturi peste normalul perioadei până la jumătatea lunii noiembrie, apoi revenirea precipitațiilor și a frigului

Potrivit prognozei emise de ANM pentru intervalul 11–23 noiembrie 2025, vremea se va încălzi în prima jumătate a perioadei în aproape toate regiunile țării.

După data de 15 noiembrie, însă, meteorologii estimează o alternanță de zile calde și reci, cu ploi locale și temperaturi în scădere.

Banat – zile de toamnă blândă, apoi răcire treptată

Până pe 15 noiembrie, temperaturile maxime vor crește de la 12 la 16–17 grade Celsius, aducând o vreme plăcută pentru această perioadă. Minimele, însă, vor coborî de la 7 grade spre 1–3 grade.

După jumătatea lunii, vremea va deveni instabilă, cu alternanțe de frig și căldură și ploi în prima zi de prognoză și după 15 noiembrie.

Crișana – vreme caldă, urmată de variații bruște

Media maximelor va urca de la 11 la 15 grade până la mijlocul lunii, iar minimele vor oscila între 2 și 4 grade.

După această perioadă, sunt așteptate schimbări bruște de temperatură și ploi temporare după data de 15 noiembrie.

Transilvania – dimineți reci, zile blânde

În prima săptămână, maximele se vor situa între 11 și 13 grade, dar nopțile vor deveni reci, cu minime coborând până la –2 grade.

După 15 noiembrie, urmează o succesiune de zile reci și calde, cu precipitații la începutul și finalul intervalului.

Maramureș – încălzire temporară, apoi ploi și frig

Maximele vor urca până la 13–14 grade, iar minimele vor coborî spre 0 grade.

În a doua parte a lunii, vremea se va răci, cu ploi locale și perioade de instabilitate după data de 15 noiembrie.

Moldova – vreme schimbătoare după 15 noiembrie

Până la jumătatea lunii, maximele se vor menține între 11 și 13 grade, iar minimele vor coborî de la 8 la 2 grade.

După această perioadă, urmează alternanțe de temperatură și ploi temporare, în special în jurul datei de 16 noiembrie.

Dobrogea – scădere a temperaturilor, apoi ușoară revenire

Până pe 13 noiembrie, vremea se va răci, cu maxime care vor scădea de la 18 la 13 grade și minime de la 13 la 5 grade.

Ulterior, va urma o ușoară încălzire, dar și ploi temporare la începutul intervalului și după 16 noiembrie.

Muntenia – valori termice peste normalul perioadei

Până pe 15 noiembrie, maximele vor fi în jur de 13–14 grade, iar minimele vor scădea treptat de la 10 la 2 grade.

După această dată, vremea va fi variabilă, cu ploi trecătoare în primele zile și din nou după 16 noiembrie.

Oltenia – vreme plăcută la început, instabilitate după 15 noiembrie

În prima parte a intervalului, maximele vor ajunge la 12–15 grade, iar minimele vor scădea de la 10 spre 1–2 grade.

După jumătatea lunii, sunt prognozate ploi locale și variații termice accentuate.

La munte – alternanță între soare și ninsori ușoare

În zona montană, vremea va fi schimbătoare, cu maxime între 4 și 10 grade și minime în jurul pragului de îngheț. Vor fi precipitații temporare în primele trei zile ale intervalului și din nou după 15 noiembrie, posibil și sub formă de lapoviță sau ninsoare la altitudini mari.

