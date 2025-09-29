Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), formațiunea pro-europeană condusă de președinta Maia Sandu, a câștigat alegerile parlamentare desfășurate, duminică, în Republica Moldova

Rezultatele oficiale publicate luni, după numărarea a peste 99% din voturi, indică o victorie cu 50,03% pentru PAS, în fața Blocului Electoral Patriotic, susținut de Moscova, care a obținut 24,26%.

Pe locul al treilea se situează blocul condus de Ion Ceban, Mișcarea Alternativa Națională (MAN), cu aproximativ 8% din voturi. Ceban, primarul Chișinăului, și-a îndemnat electoratul să voteze împotriva partidului Maiei Sandu.

Alegerile au avut o miză geopolitică majoră, fiind considerate decisive pentru direcția viitoare a Republicii Moldova: integrarea europeană sau apropierea de Rusia. Aproximativ 52% dintre alegători s-au prezentat la urne, un nivel similar celui din 2021.

Analiștii avertizează că, deși PAS își menține poziția dominantă, formarea unui guvern stabil ar putea fi complicată. „Din punct de vedere statistic, PAS are o majoritate fragilă. Kremlinul va continua să exercite presiuni, inclusiv prin proteste și tentative de corupere a parlamentarilor”, a spus Andrei Curăraru, expert WatchDog.MD, scrie News.ro.

Campania electorală a fost marcată de o intensă dezinformare și acuzații de cumpărare a voturilor, în special din partea structurilor pro-ruse. Autoritățile moldovene au raportat tentative de atacuri cibernetice asupra infrastructurii electorale, care au fost respinse în timp real.

Maia Sandu a avertizat, la ieșirea de la urne, asupra „ingerinței masive a Rusiei”, acuzând Kremlinul că a investit „sute de milioane de euro” în campanii de manipulare, cumpărare de voturi și organizarea de violențe.

Fostul președinte Igor Dodon, lider al Blocului Patriotic, și-a revendicat victoria încă din noaptea alegerilor și a chemat opoziția și susținătorii să protesteze în fața Parlamentului. Dodon a avertizat că nu va recunoaște rezultatele, dacă „vor exista falsificări peste noapte”.

Diaspora și regiunea separatistă Transnistria au jucat un rol semnificativ în scrutin. În Transnistria, autoritățile locale au acuzat guvernul central de tentative de limitare a participării la vot.

Alegerile de duminică au fost însoțite de incidente multiple: alerte cu bombă în secții din străinătate, atacuri informatice, transport ilegal de alegători și tentative de fraudă. Poliția a reținut persoane suspectate de legături cu rețele coordonate de Moscova.

PAS a guvernat din 2021, când a obținut 52,8% din voturi. Rezultatul actual confirmă că partidul Maiei Sandu rămâne principala forță politică din Republica Moldova, într-un context regional marcat de presiuni geopolitice intense.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube