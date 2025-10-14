Volodimir Zelenski merge la Washington ”săptămâna aceasta” pentru o întâlnire cu Donald Trump

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat luni că va călători la Washington ”săptămâna aceasta” pentru a se întâlni cu omologul său american, Donald Trump, precum și cu alți oficiali din domeniul energiei și apărării, transmite AFP.

”Mă voi întâlni cu președintele Trump la Washington săptămâna aceasta”, a declarat el într-o conferință de presă la Kiev, alături de șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas.

”Trebuie să discutăm o serie de măsuri pe care vreau să le propun președintelui”, a adăugat el, fără a oferi mai multe detalii.

Zelenski a declarat că speră să se întâlnească cu Donald Trump vineri și că va avea, de asemenea, ‘alte întâlniri’ cu oficiali americani.

El a menționat în special întâlniri în Statele Unite cu reprezentanți ai ”companiilor militare” și cu membri ai Congresului SUA.

”Subiectul principal va fi apărarea aeriană, dar voi avea și întâlniri cu companii din sectorul energetic”, a continuat el.

Zelenski a vorbit cu Trump pe tema rachetelor americane Tomahawk

În ultimele zile, Ucraina a fost ținta unor noi valuri de bombardamente rusești asupra infrastructurii sale energetice, care amenință să priveze mulți ucraineni de electricitate și căldură pe măsură ce se apropie iarna.

În acest weekend, liderul ucrainean a vorbit de două ori în două zile cu Donald Trump prin telefon.

Luni, Zelenski a declarat că a discutat ”în detaliu” în timpul acestor apeluri cu Trump despre’ ‘capacitățile (de atac) cu rază lungă de acțiune ale Ucrainei”.

Duminică, Trump a afirmat că l-ar putea amenința pe președintele rus Vladimir Putin cu livrarea de rachete americane Tomahawk cu rază lungă de acțiune către Kiev dacă Rusia nu va fi de acord să pună capăt războiului izbucnit în 2022.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!