Vlad Dragomir, în grupele Champions League! Pafos, Bodo/Glimt și Kairat Almaty, calificări istorice

România va avea un reprezentant în cea mai importantă competiție intercluburi, după ce Pafos a eliminat Steaua Roșie Belgrad.

Seară cu adevărat spectaculoasă în preliminariile Champions League! Trei echipe au obținut calificarea în premieră sau după ani buni de absență în faza grupelor, printre care și formația cipriotă Pafos, la care evoluează mijlocașul român Vlad Dragomir.

Kairat Almaty a produs surpriza serii, eliminând la penalty-uri pe Celtic, și a scris istorie: este pentru prima dată când clubul din Kazahstan ajunge în grupele Ligii Campionilor. În acest fel, Kairat devine a doua echipă din istoria țării care atinge această fază, după Astana, calificată în 2015. Pentru Celtic, eliminarea reprezintă a cincea dezamăgire consecutivă în preliminariile UCL.

Vlad Dragomir și Pafos, calificare dramatică

Tot în această seară, Pafos a reușit o performanță de răsunet, obținând calificarea în premieră în grupele Champions League. După victoria cu 2-1 din Serbia, ciprioții au reușit să smulgă un egal pe teren propriu, 1-1, contra Stelei Roșii Belgrad. Oaspeții au condus până în minutul 90, prin reușita lui Ivanic, dar Jaja a marcat golul care a declanșat sărbătoarea pe stadion.

Astfel, România va avea un reprezentant în actuala ediție a Ligii Campionilor, Vlad Dragomir urmând să evolueze pentru Pafos în grupe.

Și norvegienii de la Bodo/Glimt și-au asigurat locul în faza grupelor, chiar dacă au pierdut returul cu Sturm Graz, scor 2-1. Victoria categorică din tur, 5-0, a fost suficientă pentru ca echipa să continue drumul într-o competiție unde, în sezonul trecut, a atins semifinalele Europa League, fiind eliminată de Tottenham.

Astfel, cele trei echipe calificate marți seară – Kairat Almaty, Pafos și Bodo/Glimt – au completat tabloul unei etape istorice pentru fotbalul european, aducând premiere și confirmând ascensiunea unor cluburi considerate în urmă cu câțiva ani outsideri.

