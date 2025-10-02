Viktor Orban e convins că UE a decis să meargă la război

Uniunea Europeană a decis să meargă la război, a declarat joi, la Copenhaga, premierul ungar Viktor Orban, adăugând că acest lucru este ‘rău atât pentru Ungaria, cât și pentru UE însăși’, relatează MTI, potrivit euronews.com.

În declarații pentru presă înainte de a doua zi a unui summit informal al UE, Orban a declarat că va propune ca partidul său de guvernământ, Fidesz, să lanseze o campanie de semnături în Ungaria ‘îndreptată împotriva planurilor de război ale Bruxelles-ului’.

La fel ca prima zi a summitului, nici a doua ‘nu va fi ușoară (…), de fapt, toate propunerile de pe masă vizează războiul’, a spus premierul ungar.

‘Să dăm Ucrainei mai mulți bani pentru război, să le dăm arme, să accelerăm aderarea lor la Uniunea Europeană’, a continuat Orban, referindu-se la propunerile menționate. ‘Totul se rezumă la război’, a conchis el.

Potrivit premierului ungar, UE ‘și-a prezentat strategia de război privind modul de a învinge Rusia’. ‘Este înfiorător; este rău pentru Ungaria, cred că este rău și pentru UE, dar presiunea este mare’, a mai adăugat el.

