VIDEO: Coadă la marijuana în New Jersey

Locuitorii din New Jersey au așteptat la cozi lungi pentru a cumpăra marijuana în mod legal, în condițiile în care 13 magazine de marijuana din întregul stat au început să vândă pentru prima dată tuturor rezidenților cu vârsta de 21 de ani și peste.

Locuitorii din New Jersey s-au grăbit joi să cumpere iarbă, în condițiile în care statul a salutat legalizarea drogului.

Reacția locuitorilor

„Cred că este fantastic. Cred că va ajuta o mulțime de oameni.”

„Sunt fericiți. Noi suntem fericiți. Este legal acum. Nu mai trebuie să trecem prin atâtea probleme.”

Ziua de joi a marcat punctul culminant al unui deceniu de eforturi depuse de susținătorii marijuanei din New Jersey pentru a legaliza utilizarea sa recreativă pentru adulți.

Aceștia speră, de asemenea, că schimbarea va ajuta la încetarea urmăririi penale dezechilibrate din punct de vedere rasial a infracțiunilor legate de marijuana. În 2018, persoanele de culoare au fost arestate de peste trei ori mai des decât persoanele albe pentru acuzații legate de iarbă, în ciuda unor rate de utilizare similare, potrivit ACLU din New Jersey.

Doar magazinele de marijuana medicală pot vinde deocamdată, dar Comisia de Reglementare a Canabisului din stat analizează în prezent cererile de vânzare de la sute de alte întreprinderi nou înființate.

Întreprinderile deținute de cei care au fost condamnați anterior pentru marijuana, precum și de minorități, femei și veterani cu handicap, vor fi luate în considerare cu prioritate.

Pentru Beatrice Friedman, rezidentă din Bergenfield, aceasta este o schimbare binevenită care aduce beneficii rutinei sale zilnice.

„De fapt, am avut un accident în octombrie. Fumam înainte de asta, nu la fel de mult, dar acum o folosesc cu adevărat pentru a mă calma, pentru a-mi relaxa mușchii noaptea, după ce am condus toată ziua și după accidentul pe care l-am avut. Am avut două oase rupte. Așa că, acum mă cam bazez pe ea un pic și mai ales noaptea, pentru că nu vreau să iau aspirină în fiecare zi și nu vreau să iau relaxante musculare în fiecare zi.”

Conform noii legi, o mare parte din veniturile obținute de stat din canabis ar trebui să fie investite în comunitățile cele mai afectate de „războiul împotriva drogurilor”.

New Jersey este acum unul dintre cele 18 state, alături de Washington, D.C., care au legalizat consumul de marijuana în scop recreativ.

Iar directorii din domeniul canabisului speră că acest lucru va stimula și alte state de pe Coasta de Est să ia măsuri, menționând că majoritatea americanilor susțin legalizarea.

Analiștii se așteaptă ca piața de marijuana să depășească în cele din urmă 2 miliarde de dolari.

