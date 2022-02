Studiu – Eliminarea restricțiilor COVID ar putea provoca 2 milioane de decese

Restabilirea mobilității normale a populației în „regiuni cu zero COVID”, cum ar fi China, va provoca aproximativ 2 milioane de decese într-un an, spun cercetătorii chinezi, deoarece țara rămâne singura economie majoră care se menține cu o politică zero COVID.

Studiul a venit pe măsură ce restricțiile „zero-COVID” ale Chinei au fost supuse unui control din ce în ce mai amplu, deoarece țara găzduiește Jocurile Olimpice de iarnă de la Beijing.

China este singura economie majoră care rămâne cu o politică zero COVID, în ciuda avertismentelor că aceasta ar putea afecta creșterea.

Alte țări, precum Singapore, Australia și Noua Zeelandă, au abandonat strategia în favoarea a ceea ce factorii de decizie numesc „cum să înveți să trăiești cu COVID”.

Cercetătorii au folosit studii din Chile și Marea Britanie pentru a calcula „eficacitatea de bază” a vaccinurilor actuale.

Ei au estimat, chiar și cu o rată globală de vaccinare de 95%, dacă mobilitatea populației ar fi restabilită la nivelurile din 2019, toate regiunile cu COVID-0 ar înregistra peste 234 de milioane de infecții într-un an, inclusiv 64 de milioane de cazuri simptomatice și 2 milioane de decese.

Cercetătorii au adăugat că pentru a controla virusul este nevoie de dezvoltarea de vaccinuri mult mai bune.

Hong Kong urmează strategia continentului

Centrul financiar global a raportat luni, 7 februarie, un record de 614 cazuri noi de COVID-19, potrivit autorităților sanitare.

Fosta colonie britanică și centrul financiar global a devenit unul dintre cele mai izolate orașe din lume.

Restricțiile au cauzat lipsuri și creșterea costurilor la alimentele importate.

Locuitorii au luat cu asalt supermarketurile și piețele alimentare din cartier pentru a se aproviziona cu alimente și produse necesare, deoarece importul este întrerupt la granița cu China continentală.

Experții în sănătate au spus că strategia actuală a orașului de a se închide pe măsură ce restul lumii încearcă să trăiască cu acest virus nu este sustenabilă.

