VIDEO. Tom Cruise primește primul său Oscar

Tom Cruise, unul dintre cei mai influenți și durabili actori de la Hollywood, a primit duminică seară primul său Oscar — nu pentru un rol anume, ci pentru întreaga activitate cinematografică. Distincția onorifică i-a fost acordată în cadrul Governors Awards, gala anuală dedicată omagierii contribuțiilor excepționale la film.

Președinta Academiei Americane de Film, Janet Yang, a subliniat înaintea evenimentului că „devotamentul incredibil al lui Cruise față de industria filmului, față de experiența cinematografică și față de comunitatea cascadorilor ne-a inspirat pe toți”. Ea a amintit și rolul său crucial în finalizarea filmărilor pentru Mission: Impossible 7 în 2020, într-o perioadă marcată de restricțiile pandemiei.

Tom Cruise, nominalizat în trecut de trei ori la Oscar pentru Born on the Fourth of July, Jerry Maguire și Magnolia, a rememorat momentul în care a descoperit magia filmului: Am văzut acea rază de lumină străpungând camera și imaginea care exploda pe ecran. Lumea devenea brusc mult mai mare decât cea pe care o cunoșteam. A trezit în mine o foame de aventură, de cunoaștere, de a înțelege umanitatea și de a spune povești.

Regizorul Alejandro González Iñárritu, care lucrează cu Cruise la un film programat pentru 2026, l-a introdus pe actor, glumind că a comprima 45 de ani de carieră în patru minute „este ceea ce în acest oraș se numește Mission: Impossible”. El a descris jocul actorului ca fiind „meticulos, dar cu aparența unei spontaneități totale”, lăudând intensitatea sa atât pe ecran, cât și în afara lui. „Acesta poate fi primul lui Oscar, dar nu va fi ultimul”, a spus Iñárritu.

Dolly Parton, Wynn Thomas și Debbie Allen, celebrați pentru contribuțiile lor remarcabile

Academia a onorat-o și pe Dolly Parton, care a primit premiul Jean Hersholt pentru activitate umanitară. Din motive de sănătate, artista nu a putut participa, dar prietena sa, actrița Lily Tomlin, i-a adus un omagiu emoționant. „Are unghii false, păr fals — dar este cea mai autentică persoană pe care o cunosc”, a spus Tomlin.

Parton a transmis un mesaj video în care a vorbit despre misiunea sa de a ajuta comunitățile vulnerabile, prin fundația Dollywood, programele de donații de cărți și sprijinul pentru victimele dezastrelor naturale. „Acest premiu mă inspiră să caut noi moduri de a ridica oamenii. Asta ar trebui să fie menirea noastră”, a spus artista.

Wynn Thomas, unul dintre cei mai importanți scenografi de la Hollywood și primul afro-american acceptat în Art Directors Guild, a fost și el recompensat. Octavia Spencer l-a prezentat ca pe un „vizionar care a deschis uși și a redefinit felul în care este portretizată viața afro-americană pe ecran”.

