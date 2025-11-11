Actrița nominalizată la Oscar Sally Kirkland a murit la 84 de ani

Actrița americană Sally Kirkland, cunoscută pentru rolurile sale din “The Sting” alături de Paul Newman și pentru interpretarea care i-a adus o nominalizare la Oscar în filmul “Anna”, a murit la vârsta de 84 de ani, a confirmat marți Fox News Digital.

Potrivit managerului ei, Kirkland „a fost o forță a naturii și a iubit actoria mai mult decât viața însăși. Din această pasiune, și-a continuat cariera, trecând de la roluri de prim-plan la interpretări profunde și memorabile”.

Sfârșitul unei cariere legendare

Reprezentantul ei, Michael Greene, a declarat că actrița a murit marți dimineață, într-un centru de îngrijiri paliative din Palm Springs, California. În ultimele luni, sănătatea ei s-a deteriorat, după ce a suferit o cădere gravă în urma căreia și-a fracturat patru oase în zona gâtului, încheietura mâinii drepte și șoldul stâng.

Prietenii artistei au lansat anterior o campanie GoFundMe pentru a acoperi cheltuielile medicale. Pe 7 noiembrie, o actualizare publicată pe platformă anunța că Sally intrase în îngrijire paliativă: „Sally este recunoscătoare pentru dragostea și bunătatea voastră. Este liniștită acum. Vă rugăm să trimiteți lumină pentru Sally.”

De la Hollywood la glorie internațională

Sally Kirkland a devenit celebră odată cu apariția în “The Sting” (1973), film clasic cu Paul Newman și Robert Redford. A fost nominalizată la Oscar și a câștigat Globul de Aur pentru Cea Mai Bună Actriță pentru rolul din “Anna” (1987), unde a interpretat o fostă vedetă cehoslovacă care își reconstruiește viața în America.

De-a lungul carierei, a jucat în producții notabile precum “The Way We Were” cu Barbra Streisand, “JFK” de Oliver Stone, “Revenge” cu Kevin Costner, “Bruce Almighty” cu Jim Carrey, “EDtv” de Ron Howard și “Cold Feet” cu Keith Carradine și Tom Waits.

A avut apariții și în seriale populare, inclusiv “Charlie’s Angels”, “Valley of the Dolls”, “Criminal Minds”, “Head Case” și “Roseanne”.

Filmul său postum, “Sallywood”, urmează să fie lansat pe 14 noiembrie, marcând ultima apariție pe ecran a actriței.

