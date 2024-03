Prezenți în podcastul “Fain și Simplu” al lui Mihai Morar, Anghel Damian și Theo Rose au vorbit despre relația dintre ei, despre trecut, prezent și viitor, dar și despre etapele de părinți prin care au trecut.

Theo Rose a dezvăluit detalii din relația pe care o țin departe de ochii lumii, precum gesturile pe care Anghel le face pentru artistă.

“El mi-a scris mult timp în șervețele, pentru că nu găsea foi în casă și atunci scria pe șervețele mesaje înainte să plece la filmări. Lăsa acolo câte un mesaj de dragoste, dar la noi nu a fost nevoie să vorbim înainte. Am știut, pur și simplu, am interacționat de parcă în sfârșit se întâmplă. Scria cât de mult mă iubește și cât de fascinat e de ce trăim. Doar lucruri frumoase, le-am păstrat, toate șervețelele sunt păstrate. Am o pungă întreagă,” a spus Theo Rose.

Relație ținută departe de ochii curioșilor

Relația dintre cei doi este caracterizată de discreție, preferând să-și păstreze viața personală departe de ochii curioșilor, evenimentele importante din viața lor, precum botezul fiului lor, Sasha, au avut loc în intimitatea familiei, fără a atrage atenția publicului.

Însă, în ciuda eforturilor lor de a păstra intimitatea, unele detalii despre viața lor personală au ajuns în atenția publicului. Theo Rose a dezvăluit că ea și partenerul ei își doresc o familie numeroasă, iar recent a dat de gol faptul că Anghel Damian a cerut-o deja în căsătorie. Această mărturisire a fost făcută într-un mod discret, dar a stârnit interesul fanilor, care așteaptă cu nerăbdare să afle mai multe detalii despre evenimentul ce urmează să aibă loc în viața lor.

“Anghel mi-a făcut un cadou care pentru mine înseamnă mult și a venit într-un gest de ziua noastră, că noi ne serbăm la câteva ore distanță, un inel lat, pe care erau gravate niște versuri în limba franceză. Era însoțit de o cerere de a ne petrece restul vieții împreună”, a declarat Theo Rose.

“Formula noastră va fi de cinci”

Cunoscută și sub numele de Vera, personajul din celebrul serial “Clanul” de la PRO TV, Theo Rose a continuat să vorbească despre dorințele partenerului de viață.

“Ba da, am în mesaje, eu i-am transcris lui Sasha chiar zilele trecute. Anghel a zis la un moment dat că cinci, că formula noastră va fi de cinci, adică trei copii și noi doi. Și i-am scris acolo lui Sasha: ‘Mamă, dacă mai ai doi frați, să știi că s-a împlinit profeția lui taică-tu'”, a spus Theo Rose.

