Într-o confruntare tensionată din cadrul etapei cu numărul șase din play-out-ul Superligii Românești, echipa Universitatea Cluj a reușit să obțină o victorie prețioasă cu scorul de 1-0 împotriva formației Poli Iași. Meciul s-a desfășurat pe terenul echipei U Cluj, care a avut avantajul suporterilor.

Echipele de start

U Cluj: Gertmonas – Oancea, Masoero, Thalisson, Chipciu – Silaghi, Simion, Bic, Roger – Roguljic, Popa

Poli Iaşi: Lung – Todoroski, Samayoa, F.Ilie, Garobbio, Ispas – Roman, Jatoba, Ştefanovici – Kabran, Buş

Partida a fost una strânsă, în care ambele echipe și-au dorit să obțină cele trei puncte puse în joc. Cu toate acestea, echipa gazdă a reușit să obțină victoria. Golul care a adus succesul Universității Cluj a fost marcat de Daniel Popa, în minutul 52, care a înscris cu un şut precis.

Poli Iași a luptat și ea din greu pe teren, încercând să revină în joc și să obțină cel puțin un punct. Cu toate acestea, echipa oaspete nu a reușit să își transforme ocaziile în goluri.

“Ei au jucători mai scumpi și buget mai mare”

La finalul partidei, Tony Da Silva, antrenorul moldovenilor, s-a declarat extrem de nemulțumit de rezultat.

“Nu mi-a plăcut jocul nostru! Cred că a fost un meci care a fost decis de micile detalii. Sunt niște lucruri pe care trebuie să le analizăm pentru că unele lucruri nu le știam pentru că nu am avut timp.

Am încercat să jucăm și mai ofensiv, cu trei fundași centrali, iar pe final am făcut și o schimbare, ca să jucăm mai direct, pentru că nu era timp. Cred ca era echitabil un meci egal, pentru că a fost foarte echlibrat.

Ei au jucători mai scumpi și buget mai mare, dar asta nu este o scuză. Eu îmi asum tot, nu fug. Mai sunt trei finale, dar am simțit că suntem puțin obosiți. Cum meciul trecut nu am fost cei mai buni, acum nu am fost cei mai proști. Ne dorim să salvăm acest club!”, a declarat Tony Da Silva, antrenorul lui Poli Iași.

“Presiune mare. Greu, vreau să felicit jucătorii”

De cealaltă parte, Ioan Ovidiu Sabău, antrenorul clujenilor, este mulțumit de elevii săi.

“O victorie într-un moment delicat, în care ne-am pierdut încrederea. Presiune mare. Greu, vreau să felicit jucătorii.

Noi am avut ocaziile mari. Am avut cel mai încărcat program. Este falsă această idee că jucătorii de la ”U” Cluj sunt cel mai bine plătiți.

Vreau să felicit jucătorii pentru că am reușit să obținem această victorie. Era foarte important. În ce situație am fi fost dacă nu câștigam.

Ce bine jucam noi când nu aveam presiune. Sunt momente când te duci jos și te lovești tare, iar noi puteam să ne lovim rău.

Mulți ne-au dat favoriți că meritam să jucăm (n.r. în play-off), dar la acel meci cu FC Voluntari am clacat. Suntem la al doilea an în SuperLiga, știu că avem nevoie.

Ne-am dori mult (n.r. să joace în preliminariile pentru cupele europene), e o experiență. Poate ne facem de rușine, e o experiență. Eu cred că stăm oricum mai bine decât anul trecut”, a spus Ioan Ovidiu Sabău.

