Andreea Liptak a luat o decizie curajoasă acum mulți ani, părăsind PRO TV pentru a urma o altă cale în lumea afacerilor. Această schimbare de direcție a fost una de succes, conducând-o pe Andreea să devină milionară în euro. Într-un interviu acordat în cadrul podcastului “Altceva cu Adrian Artene”, fosta știristă a dezvăluit o întâmplare memorabilă din cariera sa.

Andreea a rememorat momentul în care, în aceeași zi, a fost promovată, iar apoi concediată! Deși prezentarea știrilor la PRO TV îi aducea cea mai mare satisfacție, viața i-a rezervat surprize neașteptate. Cu toate acestea, Andreea a mărturisit că nu a avut o strategie sau un plan bine definit în acel moment. Pur și simplu, a simțit că aceasta era direcția pe care trebuia să o urmeze.

“A fost un dezastru total!”, mărturisește Andreea Liptak

“A fost un dezastru total! Categoric, eram un om de știri, însă oportunitatea de a veni în București a fost aceea de a prezenta în cadrul redacției de știri din sport. Și, categoric, eu nu eram făcută pentru asta. Dar, dacă acolo s-a ivit oportunitatea, într-un fel sau altul, am încercat să mă adaptez. Am avut și norocul să am niște colegi extraordinari, între care și soțul meu, atunci, habar n-aveam că o să ajungă soțul meu peste ani, pentru că aveam o relație de colegialitate, nici măcar de prietenie, am fost destul de distanți, asta m-a ajutat, atmosfera de acolo. Practic, toți acești bărbați care lucrau în redacția de sport, că eram doar câteva femei acolo, ne susțineau, cred că ne tolerau, de fapt, și Adrian Sârbu și-a dorit, la momentul respectiv, să revoluțieoneze zona aceasta de prezentare a știrilor sportive și a luat acest concept, probabil, preluat de afară, al știrilor prezentate de femei. Și am și fost prima prezentatoare pe scaunul stirilor sportive.

Și, cum se face totul în PRO, de pe o zi pe alta, mi-au spus seara. N-am dormit toată noaptea. Pentru că am fost extrem de stresată, nu aveam exercițiul acela… Am făcut câteva probe în platou, dar nu de maniera în care să mă simt pregătită. Deci, stresată, nedormită, obosită și a ieșit ce a ieșit, un dezastru.

Imediat după emisie, am ieșit din platou și mi s-a spus: ai intrat pe post astăzi, ai ieșit de pe post tot astăzi. Am zis, ok, fiindcă știam că nu eram din filmul acela. Și, într-adevăr, în momentul acela am simțit, așa, nu un regret, dar mă gândeam, Doamne, ce-o să fac acum? Pentru că în redacția de sport nu mă văd lucrând, este evident că nu sunt potrivită acolo, pentru că simțeam în timp ce vorbeam că nu sunt din acea lume. Este evident că nu am transmis ceea ce trebuia. Nu cred că eram credibilă. Cred că la știri eram credibilă. Nu acolo.

Dar, probabil, ceva din energia mea, din abilitatea mea de a citi un prompter, de a mă conecta cu public dincolo de camere au fost ingredientele pe care le-a luat mai mult în considerare Adrian Sârbu, pentru că el decidea cine intră pe post și cine iese de pe post.

Iar mesajul nu era din mine, nu eram eu și a simțit cred că după prima știre, atunci cred că i-a părut rău. Și asta a fost prima mea experiență.

Mă bucur că nu am fost potrivită acolo, pentru că am fost pusă, din nou, pe calea mea. Cei din redacția de știri s-au bucurat la nebunie, au spus că a noastră este, ne-o dați înapoi și așa am ajuns, înapoi, la știri. De fapt, printr-un eșec”, a povestit Andreea Liptak, pentru sursa citată.

