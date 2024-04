Vuiește întregul internet! După scandalul de la Antena 1, când cei trei chefi au anunțat trustul cu câteva săptămâni înainte de începerea filmărilor că părăsesc postul TV, acum se întorc “acasă”. Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu au semnat cu PRO TV și vor fi în juriu la MasterChef.

În toamnă, cei trei au luat o decizie drastică și au anunțat că vor părăsi Antena 1, motivul invocat fiind faptul că au obosit.

“Motivul despărțirii – Refuzul celor 3 jurați de a participa la filmările din octombrie 2023, conform calendarului de filmare comunicat către ei în martie 2023, refuz exprimat cu foarte puțin timp înainte de data stabilită pentru filmările sezonului 13. Foștii jurați au invocat starea de oboseală drept justificare pentru refuzul lor, deși între filmări pauza a fost de 6 luni (aprilie-octombrie 2023),” se arăta atunci, pe site-ul a1.ro.

Acum, cei trei și-au anunțat revenirea la PRO TV, acolo de unde plecaseră la Antena 1, în urmă cu 12 ani.

Cu o experiență vastă în gastronomie și cu o pasiune debordantă pentru arta culinară, cei trei jurați de excepție, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu, se pregătesc să revină pe micile ecrane în cel de-al nouălea sezon al emisiunii MasterChef, difuzată de PROTV, anunță postul de televiziune.

MasterChef a devenit un fenomen în peisajul televiziunii românești, atrăgând atenția și inimile a milioane de telespectatori, dar și aspiranți bucătari din toată țara. Fiecare sezon aduce cu sine emoție, tensiune și surprize gastronomice, iar jurații, cunoscuți pentru experiența lor vastă în domeniu și pentru abilitățile lor de degustare și evaluare a preparatelor, sunt inima și sufletul acestei competiții culinare de prestigiu.

Reacția celor trei chefi. “Această revenire e ca atunci când, după foarte, foarte mult timp, te întorci acasă și revezi locurile natale, acelea în care te-ai format, ai crescut”

“Revenirea noastră este oarecum firească. Am exact acel sentiment când te întorci acasă după un drum foarte lung. Pentru mine, acest format este ca prima dragoste, nu se uită niciodată. Aici a început totul.

Aici mi-am cunoscut colegii, aici am avut primele întâlniri cu cei pasionați de artă culinară, aici am dat primele șorțuri, aici am reușit să găsim primii bucătari printre amatori, care azi activează cu succes în domeniu”, a spus Chef Sorin Bontea.

“MasterChef este formatul care ne-a lansat și care a dat tonul show-urilor culinare în România. Este prima noastră iubire și provocare, iar pasiunea pentru mâncare, care s-a plantat în casele oamenilor de-a lungul timpului, ne-a ajutat pe toți să dezvoltăm o întreagă industrie. Pentru noi, MasterChef înseamnă începutul, iar dacă cineva mai spera, acum înseamnă și întoarcerea. În această perioadă în care am trecut prin diverse lecții, entuziasmul de a mă întoarce acasă, acolo de unde a pornit totul, e foarte mare. Mă încearcă un sentiment de siguranță și liniște și abia aștept să îmi demonstrez mie că visul de a ajuta oamenii să descopere bucătăria nu are cum să moară”, a spus și Chef Florin Dumitrescu, în timp ce Chef Cătălin Scărlătescu a declarat: “Această revenire e ca atunci când, după foarte, foarte mult timp, te întorci acasă și revezi locurile natale, acelea în care te-ai format, ai crescut… MasterChef este show-ul care a revoluționat gastronomia în România și îmi doresc ca noii concurenți să vină cu mult curaj, avem nevoie de toți rebelii din bucătărie, avem nevoie de toată mâncarea bună și de cei care vor să ne impresioneze cu adevărat”.

