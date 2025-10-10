VIDEO. Incident șocant la concertul lui Billie Eilish din Miami: artista a fost trasă violent de un fan din public

Momente tensionate la concertul susținut joi seară de Billie Eilish la Kaseya Center din Miami, în cadrul turneului său mondial “Hit Me Hard and Soft”. Artista, câștigătoare a nouă premii Grammy, a fost trasă brusc de un spectator din public, potrivit imaginilor video care au devenit virale pe rețelele sociale.

Billie Eilish, smucită violent de un fan din public

Billie Eilish se afla la marginea scenei, oferind high-five-uri fanilor din primul rând, când o persoană din mulțime a apucat-o violent de braț și a tras-o spre gardul de protecție. Cântăreața a fost vizibil dezechilibrată și pare să fi lovit bariera înainte de a-și recăpăta echilibrul.

În ciuda incidentului, Billie Eilish și-a păstrat calmul și a continuat să meargă de-a lungul scenei, fără să întrerupă momentul artistic. În imagini se observă cum o altă fană o confruntă pe persoana care ar fi provocat incidentul.

Poliția din Miami a confirmat vineri că individul implicat a fost scos din sală de către forțele de ordine, însă nu au fost formulate acuzații penale până în acest moment.

Reprezentanții artistei nu au oferit încă un punct de vedere oficial, iar organizatorii de la Kaseya Center nu au răspuns solicitărilor de comentarii din partea presei americane.

Billie Eilish urmează să revină pe aceeași scenă în weekend, cu două concerte programate sâmbătă și duminică.

Incidentul readuce în discuție problema siguranței artiștilor pe scenă, după o serie de episoade recente în care fani au aruncat obiecte, au încercat să urce pe scenă sau au provocat incidente fizice în timpul concertelor.

