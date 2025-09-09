KEMPES va deschide concertul aniversar SCORPIONS la București

Pe 11 septembrie 2025, Bucureștiul va găzdui un eveniment muzical de excepție, când legenda rock SCORPIONS va sărbători 60 de ani de activitate printr-un concert grandios la Romexpo. În deschiderea serii, trupa KEMPES va urca pe scenă, aducând un plus de energie și heavy metal autentic.

KEMPES – heavy metal cu rădăcini solide

Formația KEMPES a fost înființată în 2014 de Ovidiu Ioncu „Kempes”, solistul emblematic al trupei Cargo, revenit în România după 10 ani. În 2015, trupa a lansat primul album, intitulat „Regăsire”. KEMPES combină heavy metalul cu influențe hard rock și a susținut numeroase concerte în cluburi și festivaluri importante din țară.

Actuala componență a trupei:

Ovidiu Ioncu „Kempes” – solist vocal

Dani Vlad – chitară bas, voce

Alexandru Ardelean – chitară solo, voce

Ioan Zaharescu – tobe

SCORPIONS – șase decenii de muzică iconică

Concertul SCORPIONS va fi o celebrare a moștenirii muzicale a trupei, cu membrii Pawel Maciwoda (chitară bas), Rudolf Schenker (chitară), Klaus Meine (vocal), Matthias Jabs (chitară) și Mikkey Dee (tobe) oferind un spectacol de neuitat. Turneul aniversar „Coming Home” a parcurs deja țări precum Brazilia, Argentina, Spania, Germania și multe altele, iar Bucureștiul va fi unul dintre punctele culminante ale acestui itinerar internațional.

Un show de excepție, cu efecte spectaculoase

Manfred Nikitser, responsabil de identitatea vizuală a trupei, a creat un concept special pentru această producție: lumini impresionante, efecte speciale și un scenariu vizual care combină puterea unui show de stadion cu rafinamentul înregistrărilor multi-cameră.

Informații pentru participanți

Accesul se va face prin Intrarea C, Bulevardul Expoziției, începând cu ora 17:00, exclusiv pietonal. Organizatorii recomandă folosirea transportului public, iar accesul auto nu este permis prin această intrare.

Reguli importante:

Accesul copiilor sub 3 ani este interzis;

Copiii sub 8 ani intră gratuit, doar însoțiți și cu acte doveditoare;

Minorii sub 16 ani pot participa doar însoțiți de părinți/tutori;

Persoanele peste 16 ani pot veni neînsoțite doar cu acord parental.

Este interzis accesul cu: droguri, alcool, arme, obiecte periculoase, mâncare și băuturi, aparate foto/video profesionale, rucsacuri mari, umbrele, bannere, articole pirotehnice, animale de companie sau drone.

Organizatorii avertizează că spectacolul include efecte puternice de lumină și sunet, nerecomandate copiilor mici, femeilor însărcinate și persoanelor cu epilepsie. Participarea se face pe proprie răspundere.

Bilete

Acestea pot fi achiziționate exclusiv prin platformele autorizate iabilet.ro, entertix.ro, eventim.ro sau, în limita disponibilității, de la casele de bilete în ziua evenimentului. Revânzarea sau vânzarea la suprapreț este strict interzisă.

Concertul SCORPIONS de la București promite să fie o experiență memorabilă pentru fanii rockului, iar KEMPES va deschide seara cu energia și pasiunea care i-au consacrat în scena metal autohtonă.

