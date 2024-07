VIDEO. FCSB trece la pas de Corvinul și câștigă Supercupa

Golurile pentru echipa lui Elias Charalambous au fost marcate de Miculescu, Ștefănescu și Luis Phelipe, toți trei contribuind astfel la victoria decisivă a clubului din capitală în această competiție.

Marius Ștefănescu a debutat cu gol în meciurile oficiale pentru FCSB.

Fotbalistul, recent transferat de la Sepsi, a marcat în victoria echipei sale cu scorul de 3-0 în Supercupa României împotriva echipei Corvinul Hunedoara.

După meci, Ileana, viitoarea soție a fotbalistului, a făcut câteva declarații despre performanța lui Marius Ștefănescu.

Sunt foarte fericită, cred că a fost debutul perfect. Nu am avut nicio îndoială, eram sigură că aşa va fi, ştiu ce poate, am încredere în el şi îl susţin de fiecare dată. Nu am avut emoţii când am auzit că va semna cu FCSB, ştiam că îşi dorea să ajungă aici, amândoi ne-am dorit şi sper acum să aibă un parcurs chiar şi mai bun decât la Sepsi. Cred că FCSB va fi o rampă de lansare pentru el. Eu sper să joace bine în continuare şi să îşi vadă de treabă. Acasă, Marius este foarte calm şi are un suflet foarte bun. Mânăncă foarte mult paste, somon, pui, este foarte ordonat, chiar este ordonat,

a declarat viitoare soție a lui Marius Ștefănescu.