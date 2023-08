VIDEO. Explozie la un depozit de cereale din Turcia. Cel puțin zece persoane au fost rănite

Cel puţin 10 oameni au fost răniţi luni într-o explozie la un depozit de cereale din apropiere de portul Derince din vestul Turciei, informează Reuters, citată de Agerpres.

Guvernatorul provinciei Kocaeli, Seddar Yavuz, a menționat că a fost lansată o anchetă pentru a stabili cauza exploziei.

⚡️Video of the explosion at a Port in Derince, Turkey. pic.twitter.com/NbMeOvJvz2