VIDEO. Bruno Mars și Lady Gaga au făcut o mare surpriză fanilor

Lady Gaga și Bruno Mars au făcut senzație cu noua lor colaborare, „Die With a Smile”, lansată vineri, 16 august.

Melodia, o baladă de dragoste, marchează întoarcerea lor pe piața muzicală după o pauză de mai mulți ani. Videoclipul piesei, inspirat de stilul muzical al anilor ’70, aduce un omagiu estetic acelei ere.

Bruno Mars și Lady Gaga au lansat o baladă de dragoste

Colaborarea a fost confirmată de cei doi artiști cu doar câteva ore înainte de lansarea videoclipului, deși zvonuri și indicii despre proiect circulau de câteva săptămâni.

Lady Gaga a stârnit curiozitatea fanilor cu un post pe Instagram, în care cânta la pian îmbrăcată într-un tricou cu chipul lui Bruno Mars, fără a oferi explicații suplimentare.

Această postare a fost interpretată de mulți ca un indiciu privind colaborarea lor iminentă.

„Terminam albumul meu în Malibu și, într-o seară, după o zi lungă, Bruno m-a rugat să vin la studioul lui să ascult ceva la care lucra. Era în jur de miezul nopții când am ajuns și am fost uimită când am auzit ce începuse să facă. Am stat toată noaptea și am terminat de scris și înregistrat piesa. Talentul lui Bruno este de nedescris. Nu există nimeni ca el”, a declarat Lady Gaga, într-un comunicat.

„Să lucrez cu Gaga a fost o onoare. Este o mare personalitate și face ca această piesă să fie magică. Sunt atât de entuziasmat că toată lumea o să o asculte”, a spus Bruno Mars.

Bruno Mars și Lady Gaga sunt doi dintre cei mai influenți artiști ai muzicii pop contemporane. Bruno Mars, cunoscut pentru talentul său versatil ca vocalist, compozitor și producător, a câștigat recunoaștere internațională cu hituri precum „Just the Way You Are”, „Uptown Funk” și „24K Magic”.

Stilul său eclectic, care combină elemente de funk, R&B și pop, l-a consacrat ca un artist inovator și apreciat.

Lady Gaga, pe de altă parte, a captivat publicul cu vocea ei puternică și stilul extravagant. Lansând hituri memorabile precum „Poker Face”, „Bad Romance” și „Shallow”, Gaga a devenit cunoscută nu doar pentru muzica sa, dar și pentru impactul său vizual și cultural.

Cu o carieră care include multiple premii Grammy și Oscar, Lady Gaga este admirată pentru versatilitatea sa artistică și angajamentul față de diverse cauze sociale. Ambii artiști continuă să definească și să influențeze peisajul muzical global cu inovația și personalitatea lor unică.

