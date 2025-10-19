O bandă mascată a sustras nouă piese „neprețuite” din Galeria Apollo și a fugit pe scutere, într-o operațiune ca în filme. Poliția franceză a declanșat o amplă vânătoare de oameni pentru prinderea hoților.

A fost declanșată o amplă operațiune de căutare după ce hoții au pătruns în Muzeul Luvru și au furat bijuterii „neprețuite” care au aparținut familiei lui Napoleon Bonaparte.

Banda a intrat în Galeria Apollo, în plină zi, puțin după ora 9:30 dimineața, imediat după deschiderea muzeului pentru public, și a sustras nouă obiecte, printre care un colier, o broșă și o tiară.

Criminalii mascați au sosit pe scutere de mare putere și, potrivit relatărilor, au avut acces la o zonă a clădirii aflată în renovare, folosind o scară extensibilă montată pe o dubă, intrând dinspre partea muzeului care dă spre râul Sena.

Apoi au forțat o fereastră, au spart vitrinele de expunere, au luat bijuteriile și au fugit. Laurent Nuñez, ministrul de interne al Franței, a numit incidentul „un jaf major comis de o echipă care a făcut recunoașteri în prealabil” și a declarat că bijuteriile furate duminică din muzeu sunt „neprețuite”.

El a adăugat că hoții au avut nevoie de doar „șapte minute” pentru a duce jaful la bun sfârșit.

Furtul a avut loc în Galeria Apollo, o sală boltită din aripa Denon, care expune o parte dintre bijuteriile coroanei franceze, sub un tavan pictat de artistul de curte al regelui Ludovic al XIV-lea, potrivit ministerului.

Procurorul Laure Beccuau a declarat că patru bărbați, dintre care cel puțin unul purta o vestă reflectorizantă, au comis spargerea.

Beccuau a precizat că doi dintre bărbați au condus un lift de marfă Mitsubishi gri până la locul faptei, ceilalți doi urmându-i pe scutere de mare putere.

Magistrata a spus că alarmele de la Luvru funcționau și că bărbații i-au amenințat pe paznici cu polizoare unghiulare, pe care le-au folosit pentru a sparge vitrinele.

Toți membrii bandei au fugit apoi pe scutere, abandonând vehiculul de marfă la fața locului.

Potrivit rapoartelor, poliția a găsit la locul crimei două polizoare unghiulare, o lampă cu flacără, mănuși și o pătură. În apropiere a fost descoperită și o vestă galbenă.

Imagini aparent filmate din interiorul Galeriei Apollo, obținute de postul francez BFMTV, arată un bărbat purtând o vestă reflectorizantă care folosește un polizor unghiular pentru a sparge o vitrină de expunere.

Liftul de marfă Mitsubishi gri folosit de hoți pentru a intra în clădire a fost ridicat de poliție în jurul orei 15:30.

Nuñez a declarat pentru ziarul Le Monde că „trei sau patru hoți” au pătruns în Galeria Apollo la câteva minute după ce muzeul s-a deschis pentru public.

Luvrul a fost evacuat după jaf și va rămâne închis pentru restul zilei.

Galeria Apollo, pe care muzeul o descrie drept „Soare, Aur și Diamante”, a fost redeschisă în 2020, după un an de renovări.

Sala opulentă, decorată cu foiță de aur, adăpostește 23 dintre cele mai valoroase bijuterii și pietre prețioase ale coroanei franceze.

Printre obiectele furate se numără mai multe piese care fac parte din bijuteriile coroanei franceze.

Printre ele se aflau un colier cu safire, cercei și o tiară care au aparținut Reginei Marie-Amélie și Reginei Hortense.

Se crede, de asemenea, că au fost furate un colier și cercei cu smaralde care i-au aparținut împărătesei Marie-Louise, a doua soție a lui Napoleon Bonaparte, oferite acesteia drept cadou de nuntă.

Tiara Prințesei Eugenie – AFP

A mai fost furată o broșă care a aparținut împărătesei Eugénie, soția lui Napoleon al III-lea, precum și o cocardă mare din diamante, achiziționată în 2008 din SUA pentru 5,8 milioane de lire sterline.

Ziarul Le Parisien a relatat că printre obiectele furate se afla și Coroana Eugénie. Cu toate acestea, banda pare să fi scăpat-o și spart-o în timpul fugii.

Coroana Eugénie ar fi fost furată, dar a fost scăpată și spartă în timpul fugii hoților.

Credit foto: Stephane De Sakutin / AFP

Potrivit site-ului Luvrului, coroana are vulturi aurii și este împodobită cu 1.354 de diamante și 56 de smaralde.

Împărăteasa Eugénie a fost soția lui Napoleon al III-lea, care a domnit între 1852 și 1870.

Nuñez nu a exclus posibilitatea ca autorii jafului să fie din afara Franței. „Lucrăm pentru a-i găsi pe vinovați cât mai repede”, a declarat el.

El a confirmat că a fost deschisă o anchetă pentru „furt și conspirație criminală organizată”.

Rachida Dati, ministrul culturii, a declarat că valoarea bijuteriilor furate este în curs de evaluare.

Ea a spus:

„Crima organizată vizează acum obiecte de artă, iar muzeele au devenit ținte. Trebuie să adaptăm aceste instituții la noile forme de criminalitate. Sunt profesioniști.”

Ariel Weil, primarul sectorului central al Parisului, a spus pentru Le Parisien că închiderea neașteptată a muzeului și a zonei înconjurătoare, care a fost încercuită, provoacă perturbări majore în ordinea publică.

El a declarat:

„Este un șoc… Până acum părea un scenariu de film. E greu de crezut că este atât de ușor să jefuiești Luvrul.”

Surse din poliție, citate de Le Parisien, au spus că atacul a fost planificat meticulos.

Hoții ar fi spart ferestrele muzeului folosind polizoare unghiulare mici înainte de a fugi pe scutere.

Într-un comunicat, Ministerul de Interne a declarat că nu au fost raportate răniți în timpul jafului.

„Investigația a început, iar o listă detaliată a obiectelor furate este în curs de întocmire. Dincolo de valoarea lor de piață, aceste piese au o valoare patrimonială și istorică inestimabilă”, se arată în declarație.

Luvrul, cel mai vizitat muzeu din lume și casa Mona Lisei a lui Leonardo da Vinci, a anunțat pe platforma X că va rămâne închis pentru ziua respectivă din „motive excepționale”.

Bijuteriile din Galeria Apollo, o colecție adunată de regii Franței, sunt expuse în vitrine centrale și organizate tematic: bijuterii de dinaintea Revoluției, bijuterii ale Primului Imperiu și ale celui de-al Doilea Imperiu.

Colecția lui Ludovic al XIV-lea cuprindea singură 800 de piese. Alte pietre și minerale prețioase din colecție includ agat, ametist, lapis lazuli, jad, sardonix și cristal de stâncă.

Potrivit Le Parisien, cel mai mare diamant și piesa centrală a Galeriei Apollo, „Regentul”, care cântărește peste 140 de carate, nu a fost furat.

Alte diamante includ „Sancy”, de 55 de carate, și „Hortensia”, de 21 de carate, cu o nuanță rozalie.

Personalul și protecția au fost puncte sensibile la Luvru. Muzeul a amânat deschiderea în iunie, în timpul unei greve a angajaților din cauza supraaglomerării și a lipsei cronice de personal.

Sindicatele au avertizat că turismul în masă pune presiune pe securitate și pe gestionarea vizitatorilor.

Nu este clar dacă nivelul de personal a jucat vreun rol în jaful de duminică.

Mona Lisa este protejată de sticlă antiglonț și un sistem de expunere de înaltă tehnologie, parte a măsurilor extinse de securitate din muzeu.

În ianuarie, președintele Emmanuel Macron a anunțat un plan pe zece ani, numit „Noua Renaștere a Luvrului”, cu un buget de aproximativ 700 de milioane de euro pentru modernizarea infrastructurii și reducerea aglomerației.

Luvrul este cea mai recentă victimă a jafului spectaculos din Franța.

Luna trecută, hoții au furat aur în valoare de 600.000 € (521.000 £) din galeria mineralogică a Muzeului de Istorie Naturală din Paris, după ce au tăiat o ușă de urgență și au folosit o lampă cu flacără pentru a sparge vitrinele și a lua pepitele de aur.

Cu câteva zile înainte, Muzeul Național Adrien Dubouché din Limoges a fost jefuit de două tăvi chinezești evaluate la peste 6 milioane € (5,21 milioane £). Muzeul deține cea mai mare colecție publică de porțelan Limoges din lume.

Ce se întâmplă cu bijuteriile furate?

Topite și vândute – În septembrie, o brățară de aur de 3.000 de ani furată din Muzeul Egiptean din Cairo a fost vândută pentru aproximativ 3.000 £ unui lucrător dintr-o topitorie de aur, care a topit-o, pierzându-se astfel definitiv artefactul.

Modificate și vândute pe piața neagră – Când sunt furate obiecte de bijuterie foarte recognoscibile, acestea sunt adesea demontate, reșlefuite și vândute ilegal pe piața neagră pentru a nu mai putea fi identificate. Poliția se teme că bijuteriile regale dispărute în jaful de 100 milioane £ de la Dresda, în 2019, ar fi fost astfel modificate și vândute.

Vândute online – În 2023, Muzeul Britanic a descoperit că 1.500 de obiecte, în principal geme clasice și bijuterii de aur, fuseseră furate pe o perioadă de 20 de ani. Multe au fost vândute online, pe eBay, pentru sume modeste. Conservatorul principal al muzeului, dr. Peter Higgs, a fost concediat și interogat de poliție, dar nu a fost acuzat de nicio infracțiune.

Distruse sau aruncate – În 2010, cinci tablouri de Picasso, Matisse, Modigliani, Léger și Braque, în valoare de aproximativ 86 milioane £, au fost furate peste noapte de la Muzeul de Artă Modernă din Paris. Yonathan Birn, unul dintre bărbații judecați șapte ani mai târziu, a spus că „le-a aruncat la gunoi”. Judecătorul a considerat însă că tablourile au fost scoase din Franța.

Vândute altor criminali – Banda „Panterele Roz”, o rețea internațională de hoți de bijuterii, responsabilă pentru unele dintre cele mai „glamuroase” jafuri din istorie, a devenit notorie în anii 2000. Ancheta a arătat că lucrau ca intermediari pentru dealeri de bijuterii de pe piața neagră care furnizau articole pentru piețe ilegale din Europa.

Păstrate pentru uz personal – Timp de decenii, contrabandistul britanic de antichități Douglas Latchford a păstrat comori cambodgiene furate, în valoare de 37 milioane £, datând din secolul al VII-lea, într-o colecție privată. Statuile, sculpturile și figurinele au fost returnate abia după moartea sa, în 2020.