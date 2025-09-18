Victorie cu emoții pe Anfield! Liverpool s-a impus în fața lui Atletico Madrid prin golul lui Van Dijk

„Cormoranii” au debutat cu dreptul în grupele Ligii Campionilor, învingând dramatic echipa lui Simeone.

Liverpool a început cu intensitate noul sezon de Liga Campionilor și a câștigat cu 3-2 în fața lui Atletico Madrid, într-un meci spectaculos disputat pe Anfield. Succesul a venit în prelungiri, când căpitanul Virgil van Dijk a adus golul decisiv, chiar de ziua antrenorului Arne Slot.

Partida a debutat furtunos, „cormoranii” având nevoie de doar patru minute pentru a deschide scorul. Robertson a deviat șutul lui Salah și, cu puțin noroc, mingea a ajuns în poartă. Două minute mai târziu, egipteanul a profitat de o combinație rapidă cu Ryan Gravenberch și l-a învins din nou pe Jan Oblak.

Atletico a reușit să revină chiar înainte de pauză, prin Marcos Llorente, care a redus din diferență și a readus echilibrul în joc. Portarul slovac al madrilenilor, deja învins de două ori, a avut intervenții importante care au menținut echipa lui Diego Simeone în meci.

Final incendiar pe Anfield

La reluare, Liverpool a continuat să atace. Noul transfer Alexander Isak a primit aplauze la schimbarea din minutul 58, fiind înlocuit de Hugo Ekitike, un alt jucător adus în această vară. Totuși, jocul ofensiv al „cormoranilor” a pierdut din claritate, iar Atletico a profitat. Marcos Llorente a semnat dubla în minutul 81, restabilind egalitatea.

Când partida părea să se îndrepte spre o remiză, căpitanul Van Dijk a trimis mingea în poartă în minutul 90+2, declanșând explozia de bucurie a fanilor de pe Anfield. Emoțiile nu s-au oprit aici, pentru că la ultima fază Alexander Sorloth a ratat o ocazie importantă pentru madrileni.

Liverpool a obținut astfel o victorie spectaculoasă, 3-2, într-un meci cu cinci goluri și numeroase răsturnări de situație. Pentru Arne Slot, a fost cel mai frumos cadou de ziua sa, într-o seară memorabilă pentru suporterii englezi.

