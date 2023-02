Viceprimarul Sectorului 3 Lucian Judele îl acuză pe Robert Negoiță de „minciuni” legat de parcul IOR

Viceprimarul Sectorului 3 Lucian Judele (USR) l-a acuzat pe edilul Robert Negoiță că ar fi spus „minciuni” despre Parcul IOR şi că dacă ar fi dorit cu adevărat să salveze acel parc, ar fi putut să o facă.

„De mâine mă voi ocupa să aduc în faţa dumneavoastră toate minciunile pe care primarul Robert Negoiţă le spune despre salvarea acestui parc, când în realitate îşi doreşte doar moartea acelui parc. (…) Domnul Negoiţă, dacă ar fi vrut într-adevăr să salveze Parcul IOR, ar fi putut. Acum un an, noi am propus un amendament pentru bugetul Sectorului 3 tocmai pentru această speţă. Dânsul a spus că are totul sub control şi că va câştiga acest proces. Din păcate, acum câteva luni, acest proces a fost pierdut, pentru că noi, Primăria Sectorului 3, nu am putut să dovedim că acolo a fost un parc. Dacă vă puteţi imagina, Primăria Sectorului 3, cu un buget atât de mare, cu avocaţii pe care îi are, nu a reuşit să dovedească că unde este astăzi localizat parcul IOR a fost un parc de foarte mulţi ani. Nu a reuşit să facă vizibil acest lucru”, a arătat el în cadrul unei conferinţe de presă susţinută în faţa Primăriei Sectorului 3, conform agerpres.ro.

Lucian Judele îl acuză pe Robert Negoiță că spune „minciuni” legat de parcul IOR, defrișările din parc fiind o problemă sesizată de ceva vreme de USR

Judele a precizat că reprezentanţii USR au semnalat de mai multe ori defrişările din parc şi că li s-a răspuns de fiecare dată că autoritatea locală a aplicat amenzi, dar că nu poate face mai mult.

„L-am văzut zilele trecute că a fost să se plângă de măcelul pe care l-a găsit acolo. Pe grupul nostru intern, unde sunt consilierii locali, unde sunt cei din aparatul primăriei, consilierii noştri de la USR, aproape zilnic ridică această problemă despre tăierile ilegale din parcul IOR şi despre arderile ilegale. Răspunsurile pe care le primim acolo sunt următoarele: ‘am fost, am dat amendă şi am plecat, nu putem să facem nimic mai mult’. Păi, nu cred că un primar ca Robert Negoiţă, dacă îşi doreşte să salveze într-adevăr un sector, nu ar putea să aibă grijă ca acea zonă din Parcul IOR să nu fie măcelărită şi să nu ajungă în halul care a ajuns. Aţi văzut astăzi, a avut grijă ca noi să nu ne ţinem conferinţa de presă şi ne-a trimis un paznic de la Clanul Sportivilor. Nu cred că, având ajutorul Poliţiei Locale, nu ar fi putut asigura acel perimetru, ca acele arderi ilegale să nu aibă loc”, a mai precizat Judele.

Consilierul a făcut astfel referire la faptul că, în debutul conferinţei de presă, consilierul local Marius Vasile Niţă (PSD) s-a aşezat alături de reprezentanţii USR pentru a realiza o transmisie live. El i-a acuzat pe parlamentarii de la USR că au intervenit la rândul lor în timpul şedinţei de Consiliu Local în care s-a dezbătut eliberarea din funcţie a viceprimarului Judele şi că ar fi vrut astfel să îi „intimideze” pe consilierii locali. Niţă a plecat, după intervenţia unui poliţist local.

„Primăria Sectorului 3, din păcate, este luată cu asalt de către USR, iar Poliţia Locală îi susţine”, a spus Niţă.

Marţi, primarul Sectorului 3, Robert Negoiţă, anunţa că a fost în zona retrocedată a parcului IOR şi că a constatat că mai mulţi copaci au fost tăiaţi, iar suprafaţa de spaţiu verde se diminuează pe zi ce trece.

„Pe suprafaţa retrocedată din parcul IOR se întâmplă de ceva timp un fenomen care ar trebui să fie în atenţia autorităţilor. Sunt deja zone întregi defrişate, probabil de aşa-zişii proprietari ai acestui teren. Aceste aspecte ar trebui controlate şi pedepsite şi fac un apel insistent către Garda de Mediu, dar şi către Primăria Generală, care se face responsabilă de retrocedarea acestei zone verzi, parte a parcului IOR. Primăria Sectorului 3 dă frecvent amenzi aici, dar aceste amenzi sunt insignifiante ca valoare şi nu pot determina pe cei care deţin terenul să nu mai defrişeze copacii”, preciza primarul Robert Negoiţă.

Primăria Sectorului 3 menţiona că a contestat în instanţă retrocedarea celor 12 hectare de parc şi a câştigat procesul în primă instanţă, dar că Primăria Generală „a fost instituţia care a făcut recurs şi procesul a fost în final pierdut, judecătorii stabilind că Primăria Sectorului 3 nu are calitate procesuală în această cauză, nefiind administratorul terenului înainte de momentul retrocedării”.

