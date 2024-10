Veteran de război sărbătorit la împlinirea vârstei de 100 de ani. A luptat în bătălia istorică de la Carei

Un veteran de război care a luptat în bătălia istorică de la Carei din Al Doilea Război Mondial a fost sărbătorit de reprezentanții MApN la împlinirea vârstei de 100 de ani.

„Ne-au luat de pe băncile școlii și ne-au trimis pe front. Am fost trimiși să apărăm ultima brazdă de pământ românesc, Carei. Am avut un moment dificil când ne-au încercuit nemții, dar au sosit trupele românești în ajutor și, astfel, am scăpat teafăr și nevătămat

a relatat Florea Lăcusteanu, veteran de război.