Vești bune pentru Universitatea Craiova! Ștefan Baiaram a anunțat că este apt pentru returul cu Istanbul Basaksehir

Atacantul de 22 de ani a confirmat că va fi disponibil joi, după ce investigațiile medicale au arătat că accidentarea nu este gravă.

Universitatea Craiova a primit vestea pe care o aștepta cu sufletul la gură: Ștefan Baiaram (22 de ani) va putea juca în returul cu Istanbul Basaksehir, din play-off-ul Conference League.

Duminică, Baiaram a intrat pe teren în minutul 60 al meciului cu Petrolul Ploiești și a înscris golul de 2-0, dar pe finalul partidei a acuzat dureri puternice la genunchiul stâng, în urma unui duel cu un adversar.

Doar o întindere minoră la ligament

Luni, atacantul a efectuat un RMN, care a arătat că este vorba doar de o întindere minoră, fără rupturi sau probleme grave. Fotbalistul a confirmat personal vestea, printr-un mesaj postat pe Instagram:

„Pregătit pentru ceea ce urmează”, a scris Baiaram, anunțând astfel că va fi disponibil pentru duelul decisiv cu Basaksehir.

Mirel Rădoi: „O fază ciudată, dar nu e grav”

La finalul meciului cu Petrolul, Mirel Rădoi explicase situația:

„Baiaram era la refacere, la gheață. Nu știm până mâine, când vor avea loc investigații medicale amănunțite. Să sperăm că nu e nimic grav. O fază ciudată, am revăzut-o de câteva ori: a făcut o mică hiperextensie la genunchi. Se întâmplă o dată în carieră”, a spus antrenorul oltenilor.

Meci crucial pentru Craiova

Universitatea Craiova va juca joi, pe „Ion Oblemenco”, returul cu Istanbul Basaksehir. În tur, oltenii au câștigat cu 2-1 în deplasare, iar Baiaram a fost titular timp de 72 de minute.

Până acum, atacantul a bifat 11 meciuri și 5 goluri în actualul sezon. El este evaluat de Transfermarkt la 2 milioane de euro.

Oltenii mizează pe prezența sa în atac pentru a-și asigura calificarea în grupele Conference League, într-unul dintre cele mai importante meciuri europene din ultimii ani.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!