Vești bune! COVID-19 dispare din top 10 cauze de deces în SUA: bolile cronice rămân principala amenințare

Covid-19 nu mai figurează printre primele 10 cauze de deces în Statele Unite în 2024, arată cele mai recente date publicate miercuri de Centrul Național pentru Statistică în Sănătate al CDC. În schimb, sinuciderea a urcat pe listă, în timp ce bolile cronice precum afecțiunile cardiace și cancerul continuă să fie principalele ucigașe ale americanilor.

Inima și cancerul, tot în top

Bolile de inimă au rămas principala cauză de deces, cu 683.037 de cazuri înregistrate în 2024, în creștere față de 680.981 în 2023. Cancerul se află pe locul al doilea, cu 619.812 decese, de asemenea peste nivelul anului anterior (613.352). Urmează accidentele neintenționate, care, deși produc de peste o jumătate de milion de ori mai puține victime, ocupă locul trei.

Lista este completată de accident vascular cerebral, boli respiratorii cronice inferioare, Alzheimer, diabet, boli renale și ciroză sau boli hepatice cronice.

Deși virusul a ieșit din top, experții avertizează că pericolul nu a dispărut. „Sunt încă mii de oameni care mor de Covid,” a subliniat Eric Topol, fondator și director al Scripps Research din San Diego.

Diferențe persistente între sexe și etnii

Rata deceselor ajustată la vârstă a scăzut pentru toate grupurile rasiale și etnice, însă disparitățile persistă. Comunitățile afro-americane rămân cele mai afectate, iar bărbații continuă să aibă o rată a mortalității mai mare decât femeile: 844,8 decese la 100.000 de persoane, comparativ cu 613,5 la femei.

Prevenția, cheia ignorată

Topol a atras atenția că multe dintre bolile majore — bolile cardiovasculare, cancerul, accidentul vascular cerebral și chiar Alzheimerul — pot fi prevenite prin schimbări de stil de viață. „Avem 75% din populație care nu îndeplinește nici măcar minimul de mișcare recomandat,” a spus acesta.

El a criticat sistemul american de sănătate, în care investițiile în prevenție rămân insuficiente, iar serviciile sunt predominant reactive, nu proactive. „Este Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor. Unde este prevenția?” a punctat Topol.

