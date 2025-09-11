Verdict dur pentru Sepsi! Meci pierdut la „masa verde” cu Chindia, după o gafă incredibilă

FRF a decis ca partida din prima etapă a Ligii 2 să fie omologată 3-0 pentru târgovișteni.

Comisia de Disciplină a Federației Române de Fotbal a dictat o sancțiune drastică împotriva celor de la Sepsi OSK Sf. Gheorghe, după remiza 1-1 cu Chindia Târgoviște, din prima etapă a Ligii 2. Covăsnenii au folosit un jucător care nu se afla pe foaia oficială de joc, iar rezultatul de pe teren a fost anulat.

Pe 3 august, Chindia și Sepsi au încheiat la egalitate, 1-1. Honciu a deschis scorul pentru dâmbovițeni, iar Cosmin Matei a restabilit egalitatea în minutul 60. Problema a apărut însă în momentul în care Sepsi l-a introdus pe teren pe Giovani Ghimfuș, fotbalist care nu fusese trecut pe foaia de joc validată înaintea partidei.

FRF: „Pierderea jocului și amendă financiară”

Astfel, Comisia de Disciplină a hotărât:

„În temeiul art. 83/10/1 din RD al FRF cu aplicarea dispozițiilor art. 34/1 din RD, clubul ACS Sepsi OSK Sf. Gheorghe se sancționează cu pierderea jocului cu 3-0 (forfait) și cu aplicarea unei penalități sportive de 2100 lei.”

Regulamentul prevede clar: folosirea unui jucător fără drept de joc sau aflat în stare de suspendare se sancționează cu înfrângere prin forfait.

Cum s-a ajuns la această situație

La pauza meciului, când Chindia conducea cu 1-0, Sepsi l-a schimbat pe Silaghi cu Giovani Ghimfuș. Conform oficialilor dâmbovițeni, acesta figura doar pe lista adițională și putea fi utilizat doar în condiții speciale, cu acordul arbitrului.

Marcel Ghergu, managerul executiv al Chindiei, a explicat motivul contestației:

„Jucătorul era trecut pe lista adițională. De pe lista adițională, poți folosi jucătorii doar în condiții speciale. Dar asta se face cu înștiințarea arbitrului și numai cu acordul lui. Au făcut acea schimbare care nu era regulamentară. Probabil, au crezut că se aplică regulamentul din prima ligă.”

De partea cealaltă, antrenorul Ovidiu Burcă a susținut că regulamentul a fost respectat:

„Am văzut că s-a scris că am fi în culpă, dar nici pe departe nu este așa. Noi am procedat exact așa cum cere regulamentul. Arbitrul a fost informat de accidentarea unui jucător, s-a înmânat o hârtie din partea doctorului, l-am luat pe Ghimfuș din tribună și l-am trecut pe bancă. Este clar o greșeală undeva și sunt sigur că la comisie se va lămuri totul.”

Clasamentul după decizia Comisiei

În urma sancțiunii, Chindia Târgoviște urcă pe locul 3, cu 12 puncte, la egalitate cu FC Bihor, dar cu un golaveraj superior. Sepsi OSK coboară pe locul 12, cu 7 puncte, și primește în plus și o amendă financiară.

