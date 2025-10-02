Piața auto din România a înregistrat în septembrie cel mai bun ritm de creștere din ultimele luni, cu un avans de 39% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor preliminare ale APIA.

Evoluția vine pe fondul vânzărilor ridicate din iulie și august, când dealerii au aplicat discounturi pentru a reduce stocurile, după aproape jumătate de an de așteptare, ca urmare a anunțului de suspendare a programului Rabla.

Programul Rabla a debutat la începutul săptămânii cu un buget total redus de la 600 milioane la 200 milioane lei.

Cererea a fost însă extrem de mare: voucherele pentru mașinile pe benzină s-au epuizat în doar 13 minute de la deschiderea sesiunii.

Singurele tichete rămase disponibile au fost cele pentru vehicule electrice, pentru care ecotichetul a fost redus la 18.500 lei, echivalentul a circa 3.500 de euro.

Impactul real asupra cumpărătorilor și dealerilor

Având în vedere că un tichet se tranzacționează cu aproximativ 1.000 de euro, bonusul efectiv a fost de circa 2.500 de euro.

Pe piață, unii dealeri au oferit discounturi suplimentare de 4-5 mii de euro pentru a stimula vânzările de electrice, după anunțul suspendării programului.

Rezultatele lunii septembrie

În total, în septembrie au fost înmatriculate 12.409 autoturisme noi, comparativ cu aproximativ 8.900 de unități în aceeași lună a anului trecut, evidențiind o redresare semnificativă a pieței auto.

