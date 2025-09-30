Programul Rabla Auto 2025 a debutat marți dimineață, iar interesul a fost uriaș. Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) anunță că în primele 15 minute s-au înscris peste 9.200 de persoane fizice, dintre care 7.298 au consumat întregul buget pentru Rabla Clasic în doar 13 minute.

Suma alocată prin Programul Rabla Auto 2025 pentru achiziția de autovehicule noi cu motorizare termică, inclusiv GPL/GNC, dar și pentru hibride și motociclete, a fost de 80 milioane lei.

„În doar 13 minute s-au înscris 7.298 de persoane fizice şi au epuizat bugetul de 80.000.000 lei… Aplicaţia informatică a funcţionat în parametri optimi, iar termenul minim de depunere al unei cereri a fost de aproximativ 1 minut şi 20 de secunde”, a transmis AFM.

Înscrieri în continuare pentru electrice și plug-in hibride

În paralel, peste 2.000 de persoane s-au înscris pentru achiziționarea de vehicule electrice, plug-in hibride, motociclete electrice sau mașini cu pilă de combustie pe hidrogen. Sesiunea rămâne deschisă până pe 25 noiembrie, ora 23:59, sau până la epuizarea fondurilor.

Valoarea ecotichetelor pentru 2025

18.500 lei pentru un autovehicul nou pur electric sau pe hidrogen;

15.000 lei pentru un autovehicul plug-in hibrid sau o motocicletă electrică;

12.000 lei pentru un autovehicul hibrid clasic;

10.000 lei pentru un autovehicul cu motor termic (inclusiv GPL/GNC) sau motocicletă.

Reguli pentru beneficiari

Solicitanții pot primi unul sau două ecotichete, dacă predau același număr de mașini vechi la casare, însă acestea nu pot fi cumulate pentru o singură achiziție.

Valoarea ecotichetului se scade direct din prețul autovehiculului nou, restul fiind achitat din surse proprii sau prin credite/leasing. Finanțarea nu poate depăși 50% din prețul final al mașinii.

Programul Rabla 2025 pentru persoane fizice trebuia să înceapă pe 19 iunie, dar a fost amânat pentru această toamnă.

