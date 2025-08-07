Anunțuri
Publicitate
AcasăEconomieVal de tarife vamale de până la 50% intră în vigoare la...

Val de tarife vamale de până la 50% intră în vigoare la nivel global – doar puține țări scapă

EconomieEconomie internaționalȘtirile zilei
Actualizat:
Alexandru Stancu
de Alexandru Stancu
Sursă Foto - Arhiva
Sursă Foto - Arhivă

Statele Unite au declanșat un nou episod major de tensiuni comerciale internaționale, după ce președintele Donald Trump a impus un set extins de tarife vamale care afectează zeci de parteneri comerciali ai Americii. Măsura marchează una dintre cele mai radicale schimbări din economia globală din ultimul secol.

Tarife istorice

Noile taxe au crescut rata efectivă a tarifelor vamale aplicate de SUA la peste 17% – cel mai ridicat nivel din perioada Marii Crize Economice din anii 1930. Unele bunuri sunt taxate acum cu până la 50%, impactând masiv costurile pentru importatori și consumatori americani.

India, ținta recentă

India a fost printre cele mai recente ținte, Washingtonul impunând joi un tarif de 25% asupra mai multor produse indiene. În plus, o nouă rundă de „sancțiuni secundare” sub forma unui tarif suplimentar de 25% urmează să intre în vigoare până la finalul lunii, vizând țările care continuă să importe energie din Rusia.

CITEȘTE ȘI – Trump lovește dur industria tech globală: Tarife de 100% la importurile de cipuri. Apple și companiile care produc în SUA scapă

Președintele Trump a transmis un avertisment clar: țările care continuă relațiile comerciale cu Rusia, în special în sectorul energetic, riscă noi măsuri punitive. Această abordare amplifică presiunea asupra unor economii emergente și poate perturba lanțurile de aprovizionare globale.

Urmărește România Liberă pe Google NewsLinkedinTwitterFacebook și Youtube.

Alexandru Stancu
Alexandru Stancu
2017 este anul debutului meu în presă. Am trecut pe la ProTv și Aleph News, iar din vara lui 2021 am devenit editor web la România Liberă.
Cele mai citite

Nina Iliescu, mesaj emoționant după moartea fostului președinte: „Vă mulțumesc”

Eveniment Alexandru Stancu - 0
Nina Iliescu, soția fostului președinte al României, Ion Iliescu, a transmis un mesaj de recunoștință celor care au organizat și au participat la funeraliile...

Google confirmă o breșă de securitate: datele unor clienți au fost furate de hackeri

Știrile zilei Alexandru Stancu - 0
Google a recunoscut oficial că a fost victima unui atac cibernetic, în urma căruia datele unor clienți au fost accesate de o grupare de...

Peste 10.000 de hoteluri europene dau în judecată Booking și cer despăgubiri de sute de milioane de euro

Internațional Narcis Rosioru - 0
Peste 10.000 de hoteluri din întreaga Europă au inițiat o acțiune colectivă în justiție împotriva platformei Booking.com, acuzând compania de impunerea unei clauze contractuale...
Ultima oră
Pe aceeași temă

România Liberă este membru al Reporters without Frontiers. Raportul nostru pe Transparency ca participanți ai Journalism Trust Initiative (JTI) poate fi accesat aici.

Abonează-te la ediția digitală a cotidianului România Liberă

Cumpără Ediția Digitală

Susține
România Liberă

Disponibil pentru toată lumea,
finanțat de cititori.

Donează

© 2024 România Liberă Media Group. Toate drepturile rezervate.