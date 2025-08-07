Val de tarife vamale de până la 50% intră în vigoare la nivel global – doar puține țări scapă

Statele Unite au declanșat un nou episod major de tensiuni comerciale internaționale, după ce președintele Donald Trump a impus un set extins de tarife vamale care afectează zeci de parteneri comerciali ai Americii. Măsura marchează una dintre cele mai radicale schimbări din economia globală din ultimul secol.

Tarife istorice

Noile taxe au crescut rata efectivă a tarifelor vamale aplicate de SUA la peste 17% – cel mai ridicat nivel din perioada Marii Crize Economice din anii 1930. Unele bunuri sunt taxate acum cu până la 50%, impactând masiv costurile pentru importatori și consumatori americani.

India, ținta recentă

India a fost printre cele mai recente ținte, Washingtonul impunând joi un tarif de 25% asupra mai multor produse indiene. În plus, o nouă rundă de „sancțiuni secundare” sub forma unui tarif suplimentar de 25% urmează să intre în vigoare până la finalul lunii, vizând țările care continuă să importe energie din Rusia.

Președintele Trump a transmis un avertisment clar: țările care continuă relațiile comerciale cu Rusia, în special în sectorul energetic, riscă noi măsuri punitive. Această abordare amplifică presiunea asupra unor economii emergente și poate perturba lanțurile de aprovizionare globale.

