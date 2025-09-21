Rata șomajului se apropie acum de 3,2%, cu peste 50.000 de români care primesc indemnizație și aproape 200.000 de șomeri neindemnizați

În primele șapte luni ale anului, aproape 7.100 de angajați din România au rămas fără loc de muncă, ceea ce înseamnă o medie de circa 1.000 de concedieri pe lună, arată datele Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. Cele mai mari pierderi s-au înregistrat în industrie, sectorul care până nu demult era motorul economiei. Aproape 4.700 de oameni au fost disponibilizați aici, dintre care peste 1.190 lucrau în fabricarea autovehiculelor de transport. Lor li se adaugă circa 700 de persoane care activau în producția altor mijloace de transport și 332 în fabricarea de echipamente electrice.

Alte ramuri industriale au fost lovite la fel de dur: aproape 1.000 de angajați din sectorul textil și 665 din industria de tăbăcire și finisare a pieilor au rămas fără surse de venit. Unda de șoc a restructurărilor a atins și zona serviciilor. Peste 520 de persoane au fost concediate din birouri și call-centere, în timp ce transporturile și logistica au pierdut 352 de lucrători. Comerțul a raportat 287 de disponibilizări, iar construcțiile, văzute recent ca un domeniu în expansiune, au renunțat la 102 angajați. Nici domeniul bancar nu a fost ocolit: 126 de salariați au fost concediați, pe fondul reorganizării unor mari instituții financiare.

În total, peste 2.000 de persoane din servicii, comerț și alte domenii și-au pierdut locurile de muncă, alături de cei disponibilizați din industrie. Rata șomajului se apropie acum de 3,2%, cu peste 51.000 de români care primesc indemnizație și aproape 200.000 de șomeri neindemnizați. Specialiștii avertizează că, fără măsuri de sprijin pentru companii și angajați, concedierile ar putea accelera în următoarele luni. Totuși, ANOFM menționează că există și soluții: aproape 35.000 de locuri de muncă sunt disponibile la nivel național, iar persoanele afectate pot beneficia de consiliere și cursuri de recalificare prin agențiile județene.

