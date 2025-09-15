Vaccinarea împotriva Ebola începe în sudul Republicii Congo, după noul focar

Vaccinarea persoanelor expuse virusului Ebola și a lucrătorilor din prima linie a început în provincia Kasai de Sud, a anunțat duminică Organizația Mondială a Sănătății (OMS).

Focarul recent al bolii extrem de contagioase a fost confirmat la începutul lunii în localitatea Bulape, în Kasai, și a provocat până acum cel puțin 16 decese, cu 68 de cazuri suspecte, potrivit raportului săptămânal al Africa Centers for Disease Control and Prevention.

Până în prezent, doar 400 de doze inițiale de vaccin Ervebo au fost distribuite, restul urmând să fie livrate ulterior, a precizat OMS. Operațiunea este afectată de accesul limitat în zonă și de fondurile insuficiente.

Vaccinarea va fi extinsă în perioada următoare, după ce Grupul Internațional de Coordonare pentru Furnizarea Vaccinurilor a aprobat aproximativ 45.000 de doze suplimentare, adăugându-se unui stoc inițial de 2.000 de doze deja aflate în țară, potrivit OMS.

Acesta este al 16-lea focar de Ebola din Congo de la descoperirea virusului în 1976 și este cauzat de tulpina Zaire, numită după vechea denumire a țării. Noul focar adaugă îngrijorări suplimentare pentru această țară din Africa Centrală, care se confruntă cu conflicte armate multiple, în special în est, unde violențele au afectat grav sistemul de sănătate.

