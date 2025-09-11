Inițiativa face parte din modificarea unui Ordin, privind prețurile maximale ale medicamentelor de uz uman și vine ca răspuns la nevoile complexe din sistemul sanitar

Ministerul Sănătății a pus în dezbatere publică un proiect de ordin, prin care lista medicamentelor compensate va fi completată cu 35 de noi produse, destinate pacienților care suferă de afecțiuni severe și care, până acum, nu beneficiau de aceste tratamente decontate, scrie News.ro.

Inițiativa face parte din modificarea Ordinului nr. 5994/2024, privind prețurile maximale ale medicamentelor de uz uman și vine ca răspuns la nevoile tot mai complexe din sistemul sanitar.

„Prin această etapă, aducem soluții reale pacienților, nu simple declarații. Toate reformele recente, criterii de performanță pentru managerii de spitale, extinderea rețelei pentru tratamentul accidentului vascular cerebral, investițiile în infrastructură și digitalizare, au avut un singur obiectiv: îmbunătățirea concretă a îngrijirii medicale”, a transmis ministrul Alexandru Rogobete.

Potrivit acestuia, noile molecule oferă opțiuni terapeutice pentru pacienți diagnosticați cu afecțiuni precum: cancer de prostată avansat, amiloidoză ereditară, colită ulcerativă și boala Crohn rezistente la tratamente convenționale, astm sever necontrolat, angioedem ereditar recurent, leucemie limfocitară cronică, mielom multiplu recidivat, dar și infecția HIV-1 la copii.

Rogobete a mulțumit Agenției Naționale a Medicamentului și Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru colaborarea care a făcut posibil acest pas, subliniind că „parteneriatul transparent dintre instituții întărește încrederea pacienților în sistemul medical”.

